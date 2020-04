Hot Corner: Profit aus der Party schlagen

Alle auf zur Houseparty! Während sich die Mutter per Skype zur Telefonkonferenz mit den Kollegen schaltet, der Vater per Zoom am Meeting teilnimmt, veranstalten die Kinder in Coronazeiten eine virtuelle Feier. Hinter der unter Jugendlichen und Junggebliebenen so populären App steht das US-Videospielehaus Epic Games, Macher unter anderem des Videospiele-Hits Fortnite. Epic selbst ist nicht an der Börse. Zu den grössten Anteilseignern des Unternehmens gehört allerdings die chinesische Tencent (Tencent 53.3 0.85%) (Börse Hongkong: 0700.HK, Kurs: 411.60 HK-$, Börsenwert: 3882 Mrd. HK-$ oder 488 Mrd. Fr.), die ihre Stärken in Zeiten der Covid-19-Krise bewiesen hat und für Anleger noch weitere Reize parat hält.

Seit 2016 gibt es Houseparty in den virtuellen App-Stores von Apple (AAPL 283.17 0.07%) und Google. Für eine nicht genannte Summe übernahm Epic Games im Sommer vergangenen Jahres den Entwickler Life on Air hinter der App. Die chinesische Tencent wiederum hat sich schon vor acht Jahren 10% an Epic gesichert, inzwischen den Anteil auf 40% ausgebaut.

Mutter von WeChat

Das Unternehmen Tencent mit Sitz in Shenzhen gehört zu den grossen chinesischen Internetgesellschaften, die freilich erst nach und nach in hiesigen Gefilden Bekanntheit erlangen. Tencent wurde bereits 1998 gegründet und bot zunächst einen Mitteilungsdienst fürs Netz an. Inzwischen betreibt Tencent neben dem ursprünglichen Internet-Chat-Client QQ auch das in China ungeheuer populäre WeChat für Mobilgeräte.

Das Geschäft teilt sich in die Sparten Online-Spiele, Werbung im Internet sowie speziell in sozialen Netzen, Fintech und Cloud sowie Mini-Programme insbesondere für WeChat. Das vergangene Jahr schloss das Unternehmen mit einem Umsatz von 47,4 Mrd. Fr. ab, bei einem Gewinn unterm Strich von 11,7 Mrd.

Erfolge in der Krise

Der Ausbruch der Covid-19-Krankheit Ende 2019 hat dem Unternehmen offenbar nicht geschadet – teils ist das Gegenteil der Fall. Das neu gestartete Videokonferenzsystem Tencent Meeting sei das mit Abstand meistgenutzte in China gewesen, teilte Tencent mit. Um sich über den Stand der Epidemie zu informieren, hätten sich mehr als 300 Mio. Nutzer über Tencent informiert. Health Code sei die am meisten genutzte Gesundheits-App im Land gewesen.

Das alles schlägt sich in den Zahlen nieder. Der Umsatz mit Zahlungsdiensten dürfte im ersten Quartal zwar rückläufig sein, erwartet das Tencent-Management. Die weiteren Geschäftsbereiche sollten aber gestärkt aus der Krise hervorgehen. Die Analysten von Barclays (BARC 98.58 8.8%) sehen Tencent gar als einen der robustesten Titel in ihrem Anlageuniversum. Das hat seinen Preis: Seit Anfang Jahr liegen Tencent 8% im Plus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2020 beläuft sich auf mehr als 30. Langfristig dürfte sich eine Partizipation an der robusten Tencent aber weiter auszahlen.