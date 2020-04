Hot Corner: Hamsterkäufe

Jetzt, in dieser Krise, werden Aktien ­verschmäht, die auf wackeligen Beinen stehen. Für Gesellschaften mit einer ­hohen Verschuldung, wenig liquiden Mitteln oder operativen Problemen erwärmen sich die Anleger kaum. Turnaround-Kandidaten erhalten an der Börse nur wenig Kredit.

Beliebter sind Unternehmen, deren Wachstum durch die Coronakrise wenig tangiert ist, die über eine starke Bilanz und obendrein über einen regen Cashflow verfügen. Eine solche krisenfeste Aktie ist Pets at Home (London: PETS, Kurs am Donnerstag: 257 p, Börsenwert: 1,28 Mrd. £).

Die britische Ladenkette für Tier­bedarf macht rund 1 Mrd. £ Umsatz mit Katzenfutter, Aquariumzubehör und auch Veterinärdiensten. Letztere sind das kleinere der beiden Segmente, aber bedeutend profitabler (Ebit-Marge: 30%). Mit einem Wert von 8% schlägt sich der Detailhandel auch wacker.

Krisenfestes Geschäft

453 Shops von Pets at Home verteilen sich über ganz Grossbritannien, in vielen ist auch gleich eine der 440 Tier­arztpraxen untergebracht. Mit dieser Kombination gelingt es, die Klientel in die Läden und weg vom Computer zu locken, wo der Konkurrenz- und Preiskampf grösser ist.

Das Geschäft läuft: Vor fünf Jahren betrug der Umsatz noch 665 Mio. £, 2019 betrug das Plus 7%. Pets at Home schafft es zudem, schneller als der Markt zu wachsen. Europaweit nahmen die Verkäufe von Tierfutter zuletzt um 2,5% zu.

Grossbritannien ist in Europa der grösste Markt für Heimtierbedarf, und dieser kennt keine Krise. Denn bei den Ausgaben für das Haustier wird kaum gespart. Eine Studie der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn zeigte gar, dass Menschen eine Lebenskrise besser bewältigen, wenn sie eine Katze halten.

Gesunde Bilanz

Im britischen Hausarrest bleibt ein grosser Teil der Läden von Pets at Home offen. Sie gelten als «Essential Retailer» in Zeiten, wenn Haustiere eine «le­benswichtige Rolle in unserem Alltag spielen», wie es der Konzern selbst beschreibt. Kurz vor dem Lockdown deckten sich Tierbesitzer dennoch im grossen Stil mit Futter ein, worauf sich das Management in der Lage sah, die Guidance für das Ende März zu Ende gegangene Geschäftsjahr zu erhöhen. Das detaillierte Zahlenset folgt am 21. Mai.

Die Kundenfrequenz wird aufgrund der Ausgangssperre auch bei Pets at Home zurückgehen. Die Bank Berenberg rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang von 4%, der ­Gewinn dürfte stabil bleiben.

Wichtiger ist die finanzielle Situation. Mit einem Verhältnis aus Nettoschulden und Ebitda von unter 1 besteht keine Gefahr. Der freie Cashflow verdoppelte sich 2019 fast auf 103 Mio. £. Im laufenden Jahr stehen die Titel 10% im Minus, klar weniger als der wichtigste Vergleichsindex FTSE 250. Laut Bloomberg liegt das KGV für 2020 bei 17, was historisch nicht günstig ist. Aber Qualität hat in diesen Zeiten ihren Preis.