Hot Corner: Heisser Export

Europa wird grüner. Das Bekenntnis zu ambitionierten Klimazielen zwingt zu einer nachhaltigen Energiepolitik. Doch während man in der alten Welt an der Wende arbeitet, klingeln in Übersee die Kassen: Getrieben von eben dieser Politik haben sich Holz-Pellets aus den USA zum Exportschlager entwickelt. 6,9 Mio. Tonnen exportierte das Land 2019. Ein Rekord. 2012 waren es 1,9 Mio. Tonnen. Und die Nachfrage steigt weiter.

Das freut vor allem Enviva Partners (NYSE: EVA, Kurs: 38.25 $, Börsenwert 1,52 Mrd. $). Das US-Unternehmen ist der weltweit grösste Pellet-Hersteller. Kunden des Altholzes sind Elektrizitätsversorger, die von Kohle auf Biomasse umrüsten, vorwiegend im Norden Europas. 684 Mio. $ setzte Enviva dank ihnen 2019 um – fast 20% mehr als im Vorjahr. 15 Mio. Tonnen Kohle hat sie bereits durch Pellets ersetzt. Bis 2040 sollen weitere 65 Mio. Tonnen folgen. Grosses Potenzial birgt Deutschland, das den Kohleausstieg beschlossen hat.