Hot Corner: Heisshunger

Wer abends desillusioniert und abgekämpft von der Arbeit kommt, hat selten Lust, sich noch lange an den Herd zu stellen. Die Lösung? Liegt nur wenige Klicks entfernt. Denn immer mehr Lieferdienste und Restaurants buhlen darum, die Kunden auch zu Hause mit leckeren Menüs zu versorgen.

Unangefochtene Königin der Heimlieferung ist und bleibt die Pizza. Daran haben selbst Pasta, Sushi, Curry und Konsorten nichts geändert. In den USA, dem global umsatzstärksten Absatzmarkt, decken die belegten Teigscheiben inzwischen 60% des Volumens ab.

Wichtiger Heimmarkt

Direkter Nutzniesser des Erfolgs ist Telepizza (TPZ 5.51 2.42%) (Madrid: TPZ, 5.32 € am Dienstag, 536 Mio. € Börsenwert). Hinter den US-Wettbewerbern Pizza Hut, Domino’s Pizza und Papa John’s hat sich die spanische Kette mit rund 1600 Filialen weltweit auf den vierten Platz geschoben. Das in Madrid domizilierte Unternehmen machte letztes Jahr auch in der Schweiz von sich reden, als es den Lokalmatador Pizza Blitz akquirierte.

In Sachen Konzernstrategie greift Telepizza auf ein bewährtes Rezept zurück: Knapp 30% der Zweigstellen betreibt das Unternehmen direkt, der Rest wird von Franchisenehmern geführt.

Trotz Präsenz in insgesamt zwanzig Ländern mit Schwerpunkt in Europa und Lateinamerika ist Telepizza stark von der Entwicklung im Heimmarkt abhängig. Aktuell tragen rund 700 spanische Filialen 60% zum Umsatz bei. Diese Konzentration gereichte Telepizza über die letzten Quartale zum Vorteil: Zwar kämpft Spanien noch immer mit Problemen wie der hohen Arbeitslosigkeit. Die jüngste Aufstufung durch Standard & Poor’s von BBB+ auf A– deutet aber an, dass die Binnenwirtschaft wohl das Gröbste hinter sich gelassen hat.

Klar: Nichts schlägt eine Pizza, die frisch aus dem Steinofen kommt. Wenn es schnell gehen muss, tut es der Lieferdienst allerdings auch. Bild: Cesare Abbate/EPA/Keystone

Verschuldung abgebaut

Zwischen 1996 und 2006 war Telepizza bereits an der Börse gelistet, bevor es vom Private-Equity-Haus Permira gekauft und dekotiert wurde. 2016 erfolgte der erneute Börsengang. Dabei wurde der Erlös primär dazu verwendet, die hohe Nettoverschuldung abzubauen.

Angesichts tiefer Eintrittsbarrieren ist das Pizzaliefergeschäft heiss umkämpft. Laut den Analysten von Barclays (BARC 215.8 0.68%) hat es Telepizza jedoch erfolgreich geschafft, eine enge Kundenbindung aufzubauen. Zudem hebt sich der Konzern von der Konkurrenz durch die hohe vertikale Integration ab. So sorgen unter anderem eigene Teigfabriken dafür, dass die Qualität der Zutaten stets auf konstantem Niveau gehalten werden kann.

Für 2018 wird dem Unternehmen ein Gewinn von 0.35 € pro Aktie prognostiziert. Auf dieser Basis weisen die Valoren ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 auf, das Spielraum nach oben lässt. Zudem steht das Unternehmen finanziell auf solidem Fundament: Ende 2013 betrug die Nettoverschuldung mehr als 700 Mio. €. Inzwischen hat sie sich auf knapp 100 Mio. € verringert. Das Verhältnis zwischen Nettoschulden und dem Gewinn auf Stufe Ebitda liegt gegenwärtig bei moderaten 1,7.