Hot Corner: Hier ist mehr im Tank

Die explodierenden Energiepreise haben die Aktien vieler Öl- und Gasproduzenten in die Höhe getrieben. Doch Sanktionen und Energieknappheit zeichnen auch die Bezugsquellen für fossile Energieträger neu. So dürfte Norwegen Russland bald als wichtigsten Erdgaslieferanten für Europa ablösen. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung erneuerbarer Energie stetig zu. Ein Konzern, der von beiden Trends profitiert, ist der in Oslo und New York kotierte Energiekonzern Equinor (NYSE: EQNR, aktueller Kurs 41.89 $, Börsenwert 132.7 Mrd. $).

Wegen der hohen Preise werden Equinor und andere Energieriesen derzeit regelrecht mit Geld überflutet. Im jüngst abgelaufenen zweiten Quartal hat sich der Gewinn bei den Norwegern mehr als verdreifacht, der freie verfügbare Cashflow ist auf rund 7 Mrd. $ angeschwollen. Die rekordhohen Preise für Öl und Gas führen trotz ebenfalls steigenden Produktionskosten direkt zu höheren Gewinnen. Der Staatskonzern lässt den Geldsegen den Aktionären und somit auch sich selbst zugutekommen. Zwei Drittel des Equinor-Kapitals gehören dem norwegischen Staat.

Höhere Sonderdividende

Die Aktionäre profitieren gleich doppelt: Einerseits haben sich die Aktien in den letzten zwölf Monaten um 98% verteuert. Ausserdem wird nebst einem Aktienrückkauf eine Sonderdividende von 0.50 $ ausgezahlt. Ursprünglich waren lediglich 0.20 $ vorgesehen. Auch wenn die Preise für Erdöl und Erdgas volatil sind – es gibt ausser im Fall einer tiefgreifenden Rezession wenig Grund zur Annahme, dass hohe Energiepreise ein vorübergehendes Phänomen sind. Darum dürfte auch die Opec bemüht sein.

Doch Equinor, die aus dem Zusammenschluss der norwegischen Statoil und der Öl- und Gas-Division von Norsk Hydro entstand, profitiert derzeit nicht nur von den Vorzügen einer «Big-Oil»-Aktie, sondern besitzt auch eines der grössten Projektportfolios für erneuerbare Energien, insbesondere im Windbereich. Bis 2030 soll die Hälfte der jährlichen Investitionen in erneuerbare Energien fliessen, der gesamte Treibhausgasausstoss soll halbiert werden.

Grösster Offshore-Windpark

Besonders bei der Windenergie hat Equinor eine starke Stellung. Der Staatskonzern besitzt Windfarmen in Deutschland, Polen, Grossbritannien und Südkorea. Neulich wurde ein Vertrag mit der Stadt New York abgeschlossen, um den grössten Offshore-Windpark der USA zu bauen. In Grossbritannien wurde mit Triton Power ein Energieproduzent gekauft, der vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden soll. Auf Energiespeicherung spezialisierte Anbieter wurden jüngst ebenfalls zugekauft.

Die Nachfrage ist derzeit kein Problem. Bei der Förderung von Öl und Gas entschied Equinor, die Produktion im Rahmen des infrastrukturell Möglichen zu erhöhen, um die russischen Ausfälle zu kompensieren. Läuft die Produktion auf Hochtouren, kann der jährliche Gasverbrauch von 6,5 Mio. Haushalten gedeckt werden – in diesen Zeiten ein unschätzbarer Wert, der sich im Höhenflug der Aktien spiegelt. Equinor-Titel sind auch höher bewertet als andere europäische Energiekonzerne wie BP oder TotalEnergies – mit Blick auf den Vorsprung bei den Erneuerbaren, zu Recht.