Hot Corner: Hier spielt die Musik

Nicht nur in Japan, auch in China erfreut sich Karaoke enormer Popularität. Während dem Nachsingen von Hits früher vor allem in Bars gefrönt wurde, findet die Freizeitbeschäftigung nun immer häufiger online statt. Diesen seit längerem laufenden Wandel hat die Coronapandemie weiter beschleunigt.

Dominiert wird der chinesische Online-Karaokemarkt – mit einem Anteil von beinahe 80% – von WeSing: Nutzer können mit der Smartphone-App Songs aufnehmen, die eigenen Lieder über soziale Netzwerke teilen oder bei anderen Karaoke-Aufnahmen reinschauen.

WeSing ist Teil des chinesischen Unternehmens Tencent Music Entertainment (Nyse: TME, rund 24 Mrd. $ Börsenwert). Der an Wallstreet kotierte Konzern hat sich im Reich der Mitte mit über 800 Mio. monatlichen Nutzern als führender Online-Musikstreamingdienst etabliert. Über diverse Apps wie QQ Music, Kugou und Kuwo deckt er unterschiedliche Alters- und Bedürfnisgruppen ab. Einnahmen generiert TME nicht schwergewichtig mit Abogebühren, sondern mit Zusatzleistungen wie dem bereits genannten Online-Karaoke oder dem Livestreaming von Konzerten.

Eigene Inhalte festigen Marktstellung

Die Unternehmensbasis wurde 2012 mit der Gründung der China Music Corporation (CMC) gelegt, die in den Folgejahren verschiedene etablierte Musikdienste aufkaufte. 2016 wurde CMC vom chinesischen Tech-Giganten Tencent übernommen, der unter dem Namen Tencent Music Entertainment die Musiksparten beider Unternehmen zusammenführte und im Dezember 2018 an die New York Stock Exchange brachte.