Hot Corner: Hochprozentiges fürs Portfolio

Europäische Traditionsmarken üben auf Konsumenten aus Asien oder den USA eine hohe Anziehungskraft aus. Gleichgültig, ob es um Designermode, Luxusuhren oder Kulinarik geht. Besonders populär sind zurzeit die Destillate des französischen Spirituosenherstellers Rémy Cointreau (Euronext: RCO, Börsenwert: 10,2 Mrd. €, Kurs: 203.40 €). Die abklingende Pandemie sorgt für Rekordabsatz, was die Aktien beflügelt.

Nach Vorlage des Zwischenergebnisses Ende November gingen die in Paris und New York kotierten Titel auf Allzeithoch. Trotz Börsenturbulenzen haben die Titel in diesem Jahr 40% gewonnen. In den letzten drei Jahren haben sie ihren Wert verdoppelt. Die Performance hat es in sich, für ein Familienunternehmen, dessen Wurzeln ins Jahr 1724 reichen: Von März bis September vergrösserte sich der Umsatz mehr als 50% zum Vorjahr, oder mehr als 27% zur Vergleichsperiode vor der Pandemie.