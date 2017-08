Hot Corner: Hört die Schallsignale

Wer beim Auflegen einer Schallplatte nichts fühlt, kann jetzt aufhören zu lesen. Alle anderen, die wissen, was es heisst, «The Dark Side of the Moon» oder «OK Computer» nicht zu streamen, sondern aufzulegen, sollten dabeibleiben. «Vinyl is back», heisst es schon seit längerem, und die Nachfrage steigt. Investoren können sich das Thema «analoge Tonträger für Schallsignale» mit den Aktien von Edel (Frankfurt: EDL; Kurs: 2.50 €, Marktkapitalisierung: 57 Mio. €) auflegen.

» Die Auswertung Das von Gründer und Mehrheitsaktionär Michael Haentjes geführte Unternehmen bezeichnet sich als einer der führenden unabhängigen Medienkonzerne Europas. Edel fährt das volle Programm und bietet der Musik-, Film- und Buchbranche ein Komplettangebot für Vermarktung, Fertigung, Distribution und Vertrieb ihrer Produkte an. Das zum Unternehmen gehörende Rock-Label earMusic zum Beispiel produzierte jüngst das Album «Paranormal» von Alice Cooper oder Deep Purples aktuelles Studioalbum «inFinite». Die Edel-Verlagsgruppe zählt ausserdem zu den grössten unabhängigen Buchanbietern Deutschlands. Das umfasst ausser digitalen Verlagen etwa auch innovative und aufwendig gestaltete Bücher aus den Bereichen Kunst und Lifestyle.

Derzeit entwickelt sich vor allem die Vinyltochter Optimal Media stark, Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu. «Als einer der mittlerweile weltweit grössten Fertigungsbetriebe für Vinylschallplatten profitiert Optimal Media von dem anhaltenden Wachstum dieses Tonträgerformats», heisst es etwas unterkühlt in einer Pressemitteilung. Im Februar wurde eine Kooperation mit Universal Music Group ausgebaut. Seitdem verantwortet Optimal Media neben Teilen der Vinylfertigung nun auch die zentrale Lagerhaltung und weltweite Logistik aller Vinylprodukte der grössten Musikfirma der Welt.

Die Finanzen sind nicht luxuriös. Die Eigenkapitalquote erreicht nur 22,5%, die Nettoschulden sind gemessen am Eigenkapital und am Ebitda recht hoch. Doch seit 2010 hat Edel den Umsatz Jahr für Jahr gesteigert und die Ebitda-Marge zwischen 8 und 10% gehalten. Die Aktien notierten im weniger streng regulierten Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), mit dem die Deutsche Börse den Zugang zu Wachstumskapital verbessern will.

Gemäss Schätzungen dürfte Edel im laufenden Geschäftsjahr per Ende September 2017 rund 187 Mio. € Umsatz und 16 Mio. € Ebitda erzielen. Für das kommende Jahr wird mit höheren Einnahmen und einer höheren Marge gerechnet. Die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2018 von 12 moderat. Darin spiegelt sich aber auch das Risiko. Denn die Konkurrenz rüstet auch im Bereich Vinyl auf, und um in der Digitalisierung mitzuhalten, braucht es Investitionen.

Wenig liquide, kleinkapitalisierte Werte sind mit grosser Vorsicht zu geniessen. Und Emotionen dürfen beim Kauf von Aktien keine Rolle spielen; doch keine Regel ohne Ausnahme.