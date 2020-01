Südasiens Heisshunger auf Pizza bietet Chancen

Als in Bangladesch im März 2019 die erste Filiale von Domino’s Pizza eröffnete, war der Ansturm gewaltig. Siebentausend Bestellungen gingen in den ersten sieben Tagen ein. Keine andere der weltweit 16‘500 Domino’s-Filialen hat in der ersten Woche eine vergleichbare Nachfrage erlebt.

Südasien hat Heisshunger auf Pizza. 1259 Restaurants in 273 Städten betreibt die indische Master-Franchisenehmerin von Domino’s, Jubilant Foodworks (NSE: JUBLFOOD, umgerechnet 3,2 Mrd. Fr. Börsenwert, Kurs am Dienstag: 1754.30 Rupien). Mehr als McDonald’s (MCD 214.56 -0.75%), Burger King und KFC zusammen. In Jubilants Hauptmarkt Indien ist Domino’s die grösste Schnellrestaurantkette. Unlängst hat das Land Grossbritannien als wichtigsten internationalen Markt für den US-Franchisegeber abgelöst.

Der Konkurrenz voraus

Das zeigt sich auch in den Zahlen. Umgerechnet rund 480 Mio. Fr. hat Jubilant, die neben Indien Franchisenehmerin für Sri Lanka, Bangladesch und Nepal ist, im Jahr 2018/2019 umgesetzt, der Reingewinn lag bei 45,1 Mio. Fr. Gegenüber 2017/2018 stieg der Umsatz 18,5%, der Gewinn 60%, die Ebitda-Marge ist mit 17,2% so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr. Für die nächsten Jahre erwarten Analysten weiterhin ein Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Von zweiunddreissig Analysten empfehlen fünfundzwanzig die Aktien zum Kauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 1822 Rupien.

Günstig sind die Titel nicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2020 liegt bei 56. Bei einem Fünfjahresdurchschnitt von 61 liegt die Bewertung allerdings im Rahmen, auch mit Blick auf die teils bis zu 65% höhere Bewertung in den vergangenen zwei Jahren. Zudem spricht nichts für eine Abkehr von der hohen Bewertung. Domino’s wächst in Indien mit einer Rate von jährlich 16% deutlich schneller als die Konkurrenz. Den Aktien dürfte das helfen.

Expansion mit Chinesisch

Zumal Jubilant sich einiges einfallen lässt, um ihre Position zu halten. Zum Beispiel punkto Technologie, die der Überwachung von Transport und Lagerung von Lebensmitteln dient. Grosse Investitionen fliessen auch in den Kundenservice. Domino’s bietet einen Pizza-Tracker für Ungeduldige oder «Train-Delivery» für hungrige Zugreisende.

Mit der Restaurantkette Hong’s Kitchen wagt sich Jubilant seit 2019 zudem in den Markt für chinesische Küche vor. Wachsen soll die Kette erst, wenn sich die ersten Filialen als profitabel erweisen. Das zeugt von Lernfähigkeit. Nachdem das Unternehmen mit den Rechten an Dunkin’ Donuts in Indien jahrelang rote Zahlen geschrieben hatte, musste es die Filialzahl kürzen und Kosten reduzieren. Seit 2018/2019 schreibt Jubilant nun auch mit Donuts Gewinne.