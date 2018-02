Hot Corner: Im Vorteil gegen Amazon

Im Detailhandel geht ein Gespenst um: Amazon (AMZN 1448.69 -0.89%) beschleunigt mit Tiefpreisen das Ladensterben. In den USA gibt es gar einen Index kotierter Detailhändler, die besonders durch den Online-Riesen gefährdet sind. Bekannte Titel im Death-by-Amazon-Index sind Wal-Mart (WMT 104.78 1.5%), Walgreen (WBA 70.92 1.63%) oder Best Buy (BBY 73.18 -0.19%). Seit Amazon den Markt aufmischt, sind ihre Kurse im Sinkflug. Das eröffnet Chancen für Value-Anleger, denn nicht alle Retailer sind vom Aussterben bedroht.

Einer, der Amazon nicht zu fürchten braucht, ist AutoZone (AZO 714.05 -1.46%) (NYSE: 724.60 $, Börsenkapitalisierung: 19,8 Mrd. $). Das ist Amerikas grösster Fachhändler für Autoersatzteile. Ein Netz von über 5000 Filialen mit insgesamt mehr als 80 000 Mitarbeitern überspannt das Land.

Denn was das Auto anbelangt, sind die USA ein Land der Heimwerker und Bastler. Ausserdem beliefert AutoZone professionelle Automechaniker und Garagisten. Sie sind neben den Do-it-yourself-Kunden das zweite Standbein. Doch was schützt AutoZone vor Amazon? Schliesslich kann der Online-Händler Autobatterien und Zündkerzen übers Internet verkaufen, mit Lieferung am nächsten Tag und zu besseren Preisen.

Bei der Autoreparatur geht es nicht nur um den Preis. Wer das Auto für den Weg zur Arbeit benötigt, kann nicht warten, sondern braucht das Ersatzteil sofort. Deswegen ist Nähe wichtig: 85% der Amerikaner wohnen in weniger als acht Kilometern Entfernung von einem AutoZone-Shop. Dazu bieten die Läden Beratung und technischen Support an. AutoZones elektronischer Katalog bietet Angestellten und Kunden wichtige Informationen über Modell und Motortyp, was die Suche nach dem passenden Teil erleichtert. Ebenfalls ein Plus: AutoZone verleiht Werkzeug. Wer hat schon einen extra langen Imbusschlüssel mit Drehmomenteinstellung zu Hause?

Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Auch professionellen Garagisten profitieren von AutoZone. Für sie kann die Beschaffung der Ersatzteile nicht schnell genug gehen. Oft ist der Wagen schon auf der Hebebühne, wenn erst klar wird, welches Teil ersetzt werden muss. Dank dezentraler Lagerhaltung und kurzer Wege sind AutoZone-Lieferungen oft dreissig Minuten nach Bestellung beim Kunden. Da ist selbst Amazon chancenlos.

Am liebsten siedelt sich AutoZone dort an, wo viele Fahrzeuge älter als sieben Jahre sind – wenn die Werkgarantie abläuft. Solch ältere Wagen sind in den USA einige unterwegs: Dort sind Autos im Durchschnitt fast zwölf Jahre alt. Noch länger fährt man das Auto in Mexiko. Deshalb expandiert AutoZone dort kräftig – 450 Läden gibt es schon.

In den vergangenen fünf Jahren hat AutoZone den Umsatz um 5% pro Jahr von 8 auf fast 11 Mrd. $ gesteigert. Und das bei hoher Profitabilität. Der Gewinn pro Aktie hat jährlich zwischen 10 und 30% zugenommen. Die Ebitda-Marge liegt leicht über 20%, die Rendite auf das eingesetzte Kapital hat das Unternehmen seit 2009 von 27 auf 40% gesteigert. Dennoch sind AutoZone mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 günstig bewertet.