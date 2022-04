Hot Corner: Intelligenz für die Multi-Cloud

Unternehmensapplikationen laufen oft in der Cloud und verteilen sich zudem auf unterschiedliche Plattformen wie Azure, AWS oder Google Cloud. Das macht die Überwachung der Lastenverteilung und des Nutzerverhaltens schwierig. Hier kommen Unternehmen wie Dynatrace (NYSE: DT, Kurs 43.30 $, Börsenwert 12,4 Mrd. $) ins Spiel, die genau dafür eine Software anbieten. Der technische Terminus dafür heisst Applikationsperformancemanagement (APM).

Dynatrace wurde 2005 im österreichischen Linz gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen knapp 3000 Mitarbeitende und hat die Zentrale in einem Vorort von Boston, Massachusetts. Nach dem Börsengang an der New Yorker Börse 2019 stieg der Aktienkurs noch am Tag der Erstnotiz um mehr als die Hälfte. Das Unternehmen wurde mit mehr als 6 Mrd. $ bewertet. Dynatrace war während der Pandemiejahre einer der grossen Gewinner und liess sogar die Big-Tech-Aktien – Alphabet, Microsoft und Meta – hinter sich.