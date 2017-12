Hot Corner: «Kein Waschen mehr!»

Hatschi – die Schnupfenzeit ist in vollem Gange, der Griff zum Taschentuch häuft sich. Hierzulande geht er oft zum Tempo. 1929 von den Vereinigten Papierwerken Nürnberg lanciert, war das Tempo-Taschentuch eines der ersten Einwegprodukte überhaupt. «Seidenweich! Saugfähig! Hygienisch! Kein Waschen mehr!», stand auf der ersten Verpackung. Heute ist Tempo eine Marke von Essity (Stockholm: ESSITYB, Kurs: 246.20 sKr., Börsenwert: 173 Mrd. sKr. resp. 20,4 Mrd. Fr.).

Der schwedische Hersteller von Hygiene- und Gesundheitsprodukten ist ein Börsenneuling. Er war Mitte Juni vom Papierkonzern SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) abgespalten und an die Börse gebracht worden. Im laufenden Jahr dürfte er umgerechnet knapp 13 Mrd. Fr. umsetzen und eine Ebitda-Marge von rund 16,6% erzielen.

Zum Angebot des Konzerns gehören Hygienepapiere, einerseits für Endverbraucher – ­Taschentücher, Haushaltsrollen, Toilettenpapier, Kosmetiktücher, Servietten –, andererseits für den Bereich Away from Home (Gastronomie, Industrie, öffentliche Gebäude; weltweite Nummer 1). Weiter fertigt Essity (ESSITY B 242.4 -0.74%) Produkte für die Babypflege (Nummer 4 in Windeln), für Inkontinenzleiden (Marktführer) und für die Damenhygiene (Nummer 5).

Dazu kommen Medizinalprodukte für die Wundversorgung und für die Orthopädie (nicht-invasive Fixierungen). Auf diesem Gebiet hat sich Essity mit der Übernahme von BSN Medical per Anfang April eine neue, überdurchschnittlich profitable Wachstumsplattform geschaffen. Die Nachfrage nach den Waren der Gruppe schwankt nur mässig mit der Konjunktur. Im Einkauf besteht allerdings ein beträchtliches Exposure gegenüber zyklischen Rohmaterialkosten.

Die neue Errungenschaft von Tempo: Die Taschentücher sind jetzt waschmaschinenfest. Bild: Roberto Pfeil/Keystone

Beispiele wie Autoneum (AUTN 265.5 -1.12%) hierzulande oder Covestro in Deutschland zeigen: In die Eigenständigkeit entlassene Einheiten können viel Kraft freisetzen. Wer in Essity investiert, wettet vor allem hierauf. Die Erhöhung der Marge hat für CEO ­Magnus Groth denn auch oberste Priorität. Dem Broker Kepler Cheuvreux gemäss hinkt sie noch deutlich hinter dem Branchendurchschnitt hinterher (16,9 zu 21% im vergangenen Jahr).

Das von Zukäufen unterstützte Wachstum ist überdurchschnittlich. Das Management sieht in allen Produktkategorien Chancen, darunter auch «nette» M&A-Möglichkeiten im Medizinalbereich. Erst muss aber noch BSN Medical integriert und finanziell verdaut werden – die Übernahme hat die Nettoverschuldung per Ende September auf knapp den dreifachen annualisierten Ebitda erhöht. Angesichts des vorhandenen Potenzials, auch in aufstrebenden Märkten, sind die Aktien mit einem KGV 2018 von 18 attraktiv bewertet und für längerfristig orientierte Anleger interessant.