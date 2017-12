Hot Corner: Knappes Angebot

Die Aktien des kanadischen Uranförderers Cameco (CCJ 10.32 -0.67%) (Toronto: CCO; Kurs: 13.58 kan. $; Marktwert von 5,37 Mrd. kan. $ oder 4,1 Mrd. Fr.) haben seit Ende Oktober mehr als 30% zugelegt. Der Grund dafür: Es ist wieder Hoffnung aufgekeimt, dass die Uranpreisbaisse ein Ende findet. Denn die Förderer verknappen das Angebot.

Im November meldete Cameco, der grösste kotierte Urankonzern, er wolle aufgrund der Preisschwäche ab Ende Januar 2018 die Produktion der weltweit grösste Uranmine für voraussichtlich zehn Monate aussetzen. Anfangs Dezember zog mit Kazatomprom der weltweit grösste Uranförderer nach: Die Kasachen kündigten an, ab dem kommenden Januar die Uranproduktion um rund 20% zu reduzieren und dies über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg. Dieser Schritt allein bedeutet, dass im Jahr 2018 die weltweite Uranproduktion um etwa 7,5% sinken dürfte.

Diese Ankündigungen haben die Uranpreise und die Aktienkurse der Förderer nach oben schnellen lassen. Anzumerken ist, dass Uran-Spotpreise nicht als exakte Gradmesser für die Aktivitäten am Uranmarkt gelten. Denn ein Grossteil der Transaktionen wird über langfristige Lieferverträge zwischen Produzenten und Verbrauchern abgewickelt, zu höheren Preisen als am Spotmarkt.

Die Uranoptimisten argumentieren nun, dass das Angebot sich im nächsten Jahr zusehends verengt, während die Nachfrage aufgrund der sich im Bau befindlichen Atomkraftwerke wächst. Die World Nuclear Association zählt, dass weltweit mehr als sechzig Kernreaktoren im Bau sind. Diese Sichtweise spricht der Kernkraft weiter eine wichtige Rolle zu, um die Klimaziele erreichen zu können.

Ein Nuclear Security Officer fährt mit einem Schneemobil um das Gelände der Bruce Kraftwerke in Tiverton. Bruce Power LP, das einzige nichtstaatliche Atomkraftwerk Betreiber in Kanada, ist im Besitz von Cameco. Bild: Norm Betts/Bloomberg

Andere Stimmen meinen, Kernkraft habe keine Zukunft. Die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 2011 hat die Gefahren der Atomkraft wieder nachhaltig in Erinnerung gerufen. Atomenergie ist auch nicht sauber, was die Abfälle betrifft. Deren Beseitigung verursacht hohe Kosten und ist mit Risiken verbunden. Dazu kommt, dass die erneuerbaren Energiequellen immer effizienter nutzbar zu machen sind. In dieser Sichtweise könnte der Uranpreis eine kurzfristige Rally hinlegen. Auf längere Sicht sei das radioaktive Metall aber im Niedergang, zum Sterben verurteilt. Das hiesse, dass Titel von Uranproduzenten wie Cameco klassische Value-Fallen darstellen. Sie sehen nach einem Schnäppchen aus, doch gewinnen lässt sich damit nichts.

Wenn die Optimisten Recht behalten, Atomenergie weiter eine wichtige Rolle spielt und der Uranpreis nachhaltig steigt, verheissen Cameco-Aktien grosses Potenzial. Der Uranproduzent, der keine Anteile an Minen verkaufen will, besitzt grosse Reserven und arbeitet mit niedrigen Kosten. Die Analysten sehen den Fall positiv: Nach Bloomberg empfehlen neun von zwölf Cameco zum Kauf.