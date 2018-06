Hot Corner: Kobaltwette

Das Metall Kobalt ist zurzeit in aller Leute Munde. Grund ist die rasch aufkommende Elektromobilität. Elektrofahrzeuge sind nämlich vornehmlich mit Lithium-Ionen-Batterien bestückt. Für deren Kathoden stellt dabei Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid die zurzeit populärste Metallkombination dar. Für die Batterie etwa eines Tesla werden gegenwärtig rund fünf Kilogramm Kobalt gebraucht.

Lithium-Ionen-Batterien mit kobalthaltigen Kathoden werden aber auch in Smartphones eingesetzt. Diese weisen einen durchschnittlichen Kobaltgehalt von 16 Gramm auf.

Versorgungsengpass

Bereits zeichnet sich bei Kobalt ein Versorgungsengpass ab, was den Preis des Metalls seit Jahresbeginn 2016 bis heute auf das Vierfache steigen liess. Laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Kobaltbedarf bis ins Jahr 2030 auf fast 300 000 Tonnen jährlich zunehmen. Das entspricht dem Dreifachen der aktuellen Produktion. Zum knappen Angebot hinzu kommt, dass rund zwei Drittel des weltweit geförderten Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo stammen – einem durch politische Unruhen gekennzeichneten Krisenstaat.

In dieser Marktsituation treibt das kleine australische, auf Kobalt fokussierte Explorationsunternehmen Celsius Resources (CLA 0.083 -19.42%) (ASX: CLA, 0.15 austr. $ am Dienstag, 106,9 Mio. austr. $ Börsenwert) in Namibia das Opuwo-Projekt voran. Namibia ist ebenfalls in Afrika gelegen, gilt aber im Gegensatz zum Kongo als gefestigt und politisch stabil.

Das Opuwo-Projekt umfasst ein Gebiet von 1470 Quadratkilometern im Nordwesten von Namibia. Es liegt rund 800 Kilometer von der Hauptstadt Windhoek entfernt; etwa 750 Kilometer sind es bis zum Hafen von Walvis Bay. Das Projekt weist eine exzellente Infrastruktur auf. Bis zum regionalen Zentrum Opuwo, das ein breites Dienstleistungsangebot aufweist, sind es nur 30 Kilometer. Nach Windhoek und Walvis Bay führen geteerte Strassen. Ein Wasserkraftwerk befindet sich in der Nähe; eine Stromleitung führt durch den östlichen Teil des Projektgebiets.

Ressource mit Potenzial

Eine erste Schätzung basierend auf 128 Bohrlöchern ergab eine Ressource von 112,4 Mio. Tonnen Erz, die 0,11% Kobalt, 0,41% Kupfer und 0,43% Zink enthalten. Daraus lassen sich 126 100 Tonnen Kobalt, 464 280 Tonnen Kupfer und 483 750 Tonnen Zink gewinnen. Die Ressource lässt sich noch vergrössern, da erst auf einem kleineren Teil des Gebiets gebohrt wurde.

Eine Anlage in Celsius Resources hat trotz guten Aussichten nach wie vor spekulativen Charakter. Risiken bestehen weiterhin in für Explorationsunternehmen typischen Bereichen wie Geologie, Technik, Bewilligungen und Finanzierung. Können diese erfolgreich gema­nagt werden und macht das Unternehmen weitere Fortschritte, ist eine Übernahme durch ein grosses Bergbauunternehmen nicht auszuschliessen.