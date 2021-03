Hot Corner: Lagerlogistik ist gefragt

Logistik umfasst Flugzeuge, Containerschiffe und Lastwagen, aber auch Maschinen, die beladen und entladen, ­sowie Lagerlogistik. In den zwei letzt­genannten Geschäftsfeldern kommt die Industrie nicht um Kion Group herum. Das deutsche Unternehmen ist ein globaler Anbieter, der in über hundert Ländern präsent ist.

Kion profitiert vom rasanten Wachstum des E-Commerce, der einer der Treiber der Weltwirtschaft und des Geschäfts ist. Weltweit investieren Industrie und Handel in Lager- und Logistikflächen, um eine effiziente Intralogistik aufzubauen. Die Lösung für ganze automatisierte Systeme oder nur die geeignete maschinelle Ausstattung beispielsweise mit Gabelstaplern und anderen Flurförderzeugen finden sie oft bei Kion. Zu den Staplern gehören die Marken Linde und Still, in der Lagerlogistik ist die Gruppe mit Dematic präsent.

Gute Auftragslage

Im Dezember hat Kion erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, wobei der chinesische Ankeraktionär Weichai Power mitzog. Die aufgenommenen Mittel werden zur Stärkung der Bilanz respektive zum Schuldenabbau verwendet. Der Aktienkurs hat dies gut verkraftet. Stifel-Analyst Daniel Gleim sieht das Unternehmen nun gut kapitalisiert. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an