Hot Corner: Lernen zu lernen

Wir leben in einer Welt, in der durch Software vieles leichter wird. Allerdings sollen inzwischen so viele verschiedene Programme beim Vereinfachen helfen, dass die Softwareflut selbst uns mitunter vor Probleme stellt. Genau dabei will das US-Start-up WalkMe (Nasdaq: WKME, Kurs: 29.85 $, Marktkapitalisierung 2,5 Mrd. $) helfen. Es erleichtert das, was im Branchenjargon Onboarding genannt wird: das Erlernen neuer Fähigkeiten in IT-Projekten. Seit Mitte Juni sind die Papiere von WalkMe an der Börse zu haben.

Vor zehn Jahren gründeten in Israel vier Softwareexperten WalkMe, ein Jahr später ging das Produkt offiziell an den Start. Inzwischen liegt der Firmensitz in San Francisco, und weltweit verwenden nach Angaben von WalkMe 35 Mio. Nutzer in 42 Ländern die Werkzeuge. Gut ein Drittel der 500 grössten Unternehmen der USA zählt zum Kundenstamm von WalkMe.

Künstliche Intelligenz im Kern

Die Softwareschmiede beschäftigt knapp tausend Mitarbeiter. Kunden berichten auf der WalkMe-Webseite, wie sie die Software nutzen: LinkedIn etwa hatte 43% weniger Anfragen für Live-Training nach dem Einsatz von WalkMe. Bei Hitachi wurde ein digitales Vertriebstool 88% mehr genutzt. Der Umsatz von digitalen Gütern wuchs bei IBM 80%. Die WalkMe-Werkzeuge helfen so ihrer Klientel, Kosten für IT-Schulungen zu senken und den Umgang mit vorhandener Software zu verbessern.