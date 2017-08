Hot Corner: Luftpost

Drohnen für die Paketzustellung zu brauchen, liegt auf der Hand. Vor allem der Einsatz in entlegeneren Gebieten, die für Post- und Kurierdienste nur schwer erreichbar sind und die deshalb nur unregelmässig bedient werden, scheint Potenzial zu haben. Transportfirmen wie UPS (UPS 114.059 1.01%) oder das Online-Warenhaus Amazon (AMZN 964.36 0.39%) testen denn auch die Anwendung von Drohnen für die autonome Paketauslieferung auf dem Luftweg mit Hochdruck. Auch in der Schweiz wird geprobt: Die Post führt Versuche im Tessin durch, wo Drohnen ab 2018 regelmässig Laborproben zwischen Spitälern transportieren sollen.

» Carillion In Kanada hat sich Drone Delivery (ABB 0.385 0%) Canada (DDC; Toronto: FLT, Kurs: 0.35 kan. $, Marktkapitalisierung: 42 Mio. kan. $) aufgemacht, einen konzessionierten Paket- und Warenzustellungsdienst per Drohne einzurichten. Die Firma wurde 2014 gegründet und ist seit Juni 2016 kotiert.

Erste Tests erfolgreich

Gegenwärtig baut DDC ihr Drohnentransportsystem auf und testet es. Erste Versuchsflüge sind bereits erfolgreich absolviert worden. Das Unternehmen erwartet, im vierten Quartal die Konzession von der Luftfahrtbehörde Transport Canada zu erhalten. Kommerzielle Transporte würden dann Anfang 2018 aufgenommen. Dabei will sich DDC – entsprechend der Prioritäten der Regierung zur Versorgung entlegener Gebiete – zuerst auf den kanadischen Norden konzentrieren.

Gestartet würde mit dreissig Drohnen. Schon im zweiten Betriebsjahr soll deren Zahl auf dreihundert wachsen. Fliegen würden die Drohnen per Autopilot auf einer vorgegebenen Route – CEO Tony Di Benedetto spricht von einer «Eisenbahn am Himmel». Überwacht werden soll das Ganze von Flugmanagern in einem Fernsteuerzentrum.

Schon Partner gefunden

Bild: Andrew Harrer/Bloomberg Das Geschäftsmodell von DDC ist schlank. Dem Unternehmen sollen nur die Drohnen, die Flugsoftware und die Transportkonzession gehören. Die Start- und Landeplätze sowie die damit verbundene Logistik müssten von den Benutzern des Dienstes bezahlt werden. Die Benutzer müssten auch eine einmalige Gebühr für ihre softwaremässige Integration in das Transportsystem von DDC zahlen. Dazu käme dann noch eine monatliche Transportgebühr, die nach geflogener Distanz und transportiertem Volumen berechnet wird.

DDC hat bereits mit ersten Interessenten für den Drohnentransportdienst Partnerschaften abschliessen können. Dazu gehören Staples (Bürobedarf-Warenhaus), Napa (Autoteilelieferant), Peel Regional Paramedic Services, Tecsys (Versorgungskettemanager für das Gesundheitswesen) und Pontiac Group (Firmengruppe von Ureinwohnern). Hat DDC in Kanada Erfolg, soll das Geschäftsmodell in andere Staaten exportiert werden. Interessierte Anleger können jetzt einsteigen. Die Erteilung der Konzession für den Drohnentransportdienst gegen Ende Jahr dürfte den DDC-Aktien Auftrieb geben.