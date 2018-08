Hot Corner: Lukrative Tierliebe

Nur das Beste für Bello und Luna: vegane Leckerlis sind ebenso im Trend wie Shiatsu für den Hund. Beim besten Freund des Menschen kennen viele Halter keine Grenzen. Haustiere sind gerade bei den 25- bis 40-Jährigen beliebt. Oft sind sie Kinderersatz und Lebenspartner in einem und werden entsprechend umsorgt.

Die Nachfrage nach Produkten für das Haustier wächst. 2017 kauften Europäer gemäss einer Schätzung Tiernahrung, Spielzeuge und Pflegeprodukte für rund 26 Mrd. $. Zu den Profiteuren dieser Entwicklung gehört Zooplus (ZO1 167.9 5.46%) (Kurs am Dienstag 150.40 €, Börsenwert 990,8 Mio. €). Über das Internet verkauft das Unternehmen mit Sitz in München alles vom Katzenstreu bis zur Voliere.

Der Zeit voraus

Im Internet-Boom der späten Neunzigerjahre gegründet, war der Onlinehändler der Zeit voraus. Die ersten Jahre waren zäh. Um den Umsatz anzukurbeln, verbreiterte Zooplus das Angebot. Zu den herkömmlichen Produkten wie Kauknochen und Gummimaus kam eine tierärztliche Beratungsstelle.

Nach dem Börsengang 2008 ging es dank der frühen Positionierung im Onlinehandel, einer schlanken Unternehmensstruktur und attraktiver Preise schnell aufwärts: Heute beschäftigt das Unternehmen 500 Angestellte. Es liefert 8000 Produkte in dreissig Länder. Neben Deutschland sind auch Österreich und die Schweiz wichtige Märkte. In den vergangenen Jahren ist der Umsatz jeweils mehr als 20% gestiegen. 2017 erreichte er erstmals über 1 Mrd. €.

Bild: Franck Robichon/Keystone

Laut Volker Bosse, Analyst bei Baader Helvea, dürfte das in den nächsten Jahren so weitergehen. Bis 2020 soll sich der Umsatz dank der hohen Nachfrage nach Tierprodukten verdoppeln. Zooplus sei mit einem Anteil von mehr als 50% in den Schlüsselregionen sehr gut positioniert. Zudem kehren neun von zehn Kunden nach dem Einkauf auf der Website von Zooplus wieder zurück.

Hohe Investitionen

Das Wachstum hat seinen Preis: Hohe Marketingausgaben lasteten im ersten Halbjahr auf der Profitabilität. Zudem investiert der Onlinehändler gross in die IT-Infrastruktur und die Logistik. Bereits 2017 ist der Gewinn je Aktie auf 0.27 € gefallen. Doch ab 2019 dürften sich die Investitionen auszahlen, glaubt Bosse.

Nach den Halbjahreszahlen standen die Aktien von Zooplus unter Druck. Das Verhältnis zwischen Unternehmenswert und Umsatz ist mit 0,7 für 2018 historisch tief – und die Titel unterbewertet. Eine Einstiegschance, denn angesichts der hohen Kaufbereitschaft der Kunden für ihre vierbeinigen Lieblinge dürfte die Erfolgsgeschichte weitergehen.