Hot Corner: Luxus zum Schnäppchenpreis

Wer sich das «echt Echte» nennt, weckt Zweifel. So auch The RealReal, der amerikanische Händler gebrauchter Luxusbekleidung (Nasdaq, REAL, Kurs: 12.92 $, Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. $). Kurz nach dem Börsengang Ende Mai 2019 publizierte der Fernsehsender CNBC eine Reportage mit Aussagen ehemaliger Mitarbeiter, wonach die Abläufe bei The RealReal (TRR) nicht geeignet seien, um gefälschte Markenartikel verlässlich auszusortieren. CEO Julie Wainwright gestand schliesslich ein, Fälschungen verkauft zu haben.

Dann kam Corona. Nach einer Zunahme des Bruttowarenvolumens um über 40% im Jahr 2019 sackte es 2020 um 45% ab. Zwar profitierte TRR vom pandemiebedingten Boom des Onlinehandels. Jedoch setzt sie auch auf ­Verkaufsläden und auf Heimbesuche – beides Kanäle, die in Pandemiezeiten wenig in Mode waren.

Krisenerprobte CEO

Doch wenn im amerikanischen Onlinehandel jemand krisenerprobt ist, dann die CEO von TRR. Vor der Gründung von TRR im Jahr 2011 erlitt Wainwright mit Pets.com legendär Schiffbruch. 1998 hatte die heute 64-Jährige einen Onlinehandel für Tierfutter auf­gezogen und brachte Pets.com im Jahr 2000 an die Börse – pünktlich zum Platzen der Dotcom-Blase. Da das Unternehmen Tierfutter unter dem Einkaufspreis weiterverkaufte, schrieb es bei jedem Geschäft Verlust. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an