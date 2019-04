Hot Corner: Mehr als nur «un caffè»

Es war heiss während der Fahrt im VW Käfer auf der italienischen Autostrada, die Vorfreude auf den Adria-Strand riesig. Da kam die Pause mit Kaffee (Kaffee 131.705 0.04%) für die Eltern und Gelati für uns Kinder gerade recht. Autogrill (AGL 8.615 -1.2%) hiess der Zauberort damals in den Siebzigerjahren. Unter demselben Namen firmieren die Raststätten noch heute. Doch das Unternehmen Autogrill (Mailand: AGL, Marktwert 2,2 Mrd. €, Kurs: 8.67 €) hat sich zu einem auf drei Kontinenten tätigen Gastronomie- und Retailkonzern entwickelt.

Das Geschäft entlang der Autobahnen in Europa und den USA macht nur mehr ein Drittel des Gruppenumsatzes von 4,7 Mrd. € aus. Im vergangenen Jahr ging sein Umsatz sogar leicht zurück, während die Gruppe ein Wachstum von 2,2% (bereinigt +3,5%) auswies. Das Netz in Italien wurde dabei verkleinert, da Autogrill auf die Verlängerung einzelner Konzessionen verzichtete.

Wachstumspfeiler Airports

Das grösste Gewicht haben die Gastrobetriebe an den Flughäfen, die nahezu 60% zum Gruppenumsatz beisteuern. Sie verzeichnen zudem die grösste Dynamik mit einem bereinigten Umsatzplus von 5,6%, wozu die Märkte in Amerika, Asien und Europa allesamt beitrugen. In den USA ist Autogrill nach der Lokaleröffnung in New York La Guardia an 49 der 50 grössten Airports präsent.

Neu zu Autogrill stiessen 2018 die beiden Retailer Le CroBag, eine Bäckereikette an deutschen Bahnhöfen, und Avila mit Convenience-Läden in den USA. Analysten von Mediobanca erachten Autogrill nach der Profitabilitätssteigerung in Italien und Nordamerika als reif für weitere Zukäufe. Dazu kann der Konzern auf eine Nettoliquidität von 670 Mio. € zurückgreifen. Ergänzungszukäufe sind dabei wahrscheinlicher als eine strategische Expansion. Eine Option, der Kauf der Elior-Cateringtochter Areas in den USA, ist offenbar vom Tisch, nachdem Elior über Exklusivgespräche mit PAI Partners informiert hat. Autogrill-CEO Gianmario Tondato Da Ruos hat sich grundsätzlich für Preisdisziplin im Einkauf ausgesprochen.

Günstige Bewertung

In den nächsten drei Jahren sieht Tondato für das Unternehmen ein signifikantes Wachstum von Gewinn und freiem Cashflow. Im laufenden Jahr geht er ambitioniert von 7% organischem Wachstum aus. Der CEO stützt sich dabei auf zuversichtliche Flugverkehrsprognosen. Dank Effizienzsteigerung in Italien soll auch die Ebitda-Marge wieder steigen, die zuletzt wegen Sondereffekten von 11,3 auf 10,3% gefallen war.

Auf Basis des geschätzten Gewinns sind die Autogrill-Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 für 2019 respektive von 16 für 2020 bewertet. Damit sind sie im Vergleich zu Branchennachbarn aus der Schnellverpflegung attraktiv bewertet. Analysten setzen ein Zwölfmonats-Kursziel von 9.50 bis 11.50 €. Das entspricht einem erwarteten Kurspotenzial von bis zu 32%.