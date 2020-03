Hot Corner: Mehr als Tamagotchi

Konzerte, Vorträge, Partys, Kinobesuche: Die Angst vor dem neuen Coronavirus bringt das öffentliche Leben zum Erliegen. Gut, dass man sich auch allein amüsieren kann. Dafür sorgt Bandai Namco (TYO: 7832 JT, 5708 JPY, Börsenwert umgerechnet 11,4 Mrd. Fr.). Der japanische Konzern bringt Jungen und Junggebliebenen mit Videospielen und Spielwaren Kurzweil in die gute Stube.

Und das Geschäft brummt. Bandai Namco hat Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Ertrag auf umgerechnet rund 6,5 Mrd. Fr. an. Die Ebitda-Marge verbesserte sich laufend auf zuletzt 14,4%. Allerdings sind die Zahlen im laufenden Jahr unter Druck geraten. Für das Geschäftsjahr 2019/20, das im März endet, rechnet die Tamagotchi-Erfinderin mit einem leicht rückläufigen Ertrag und einem Gewinn unter dem Vorjahr.

Von Spielkarten bis Kulis

Auch wenn Bandai Namco mit Produkten wie Videospielen oder Anime-Serien von der Corona-Krise profitieren könnte, bergen die aktuellen Entwickungen für das Unternehmen auch Risiken. Rund 70% der Produkte im Bereich Spielwaren und Hobby, das Actionfiguren, Spielkarten bis hin zu Schreibwaren umfasst, werden in Chinia produziert. Produktionsausfälle sind möglich.

Für den Konzern spricht eine breite Palette von starken Marken. Mit Gundam, einem Science-Fiction-Franchise, das vor 40 Jahren mit einer Fernsehserie gestartet ist, verdient Bandai Namco heute unter anderem an Anime-Serien, Kinofilmen und Videospielen. In China, wo die Marke bereits populär ist, sollen die Produkte 2020 stärker beworben werden, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Auch in den USA soll Gundam sich etablieren. Hinzu kommt ein Gundam-Kinofilm, der 2021 erscheinen soll.

Weltweit bereits erfolgreich ist die Serie «Dragon Ball». Vom Videospiel «Dragon Ball Z: Kakarot» verkaufte Bandai Namco Anfang 2020 allein in der ersten Woche 1,5 Mio. Kopien.

Die Kurskorrektur nutzen

Die Analysten von JPMorgan schätzen die jährliche Umsatzwachstumsrate bis 2023 auf 10%. Treiber sind das Geschäft ausserhalb Japans, allen voran in China und den USA, wo Bandai Namco ihre Marken gut positioniert hat. Beide Märkte wachsen mit Spielwaren und Merchandise ordentlich, in China zuletzt im hohen einstelligen Prozentbereich. Auch die gut gefüllte Pipeline an Videospielen, dürfte sich für Bandai Namco mittelfristig bezahlt machen.

Die Aktien handeln mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 für 2019/20, was dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre entspricht. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2,7. Mit einem 12-Monats-Zielkurs von 7438 JPY bei acht Kauf- und sechs Halten-Empfehlungen rechnen Analysten mit weiteren Avancen. Die jüngste Kurskorrektur bietet eine gute Chance für den Einstieg.