Hot Corner: Meister der Verständigung

Knowles ist einer dieser «Hidden Champions», deren Produkte fast jeder täglich nutzt. Das US-Unternehmen beherrscht mehr als zwei Drittel des Mikrofonmarktes für Smartphones und Tablets. Weil mehr und mehr Geräte auf die Stimme ihres Nutzers lauschen, sind die Wachstumschancen von Knowles (New York: KN, 20.48 $, Börsenwert 1,9 Mrd. $) intakt. Seit Anfang Jahr haben die Titel 50% zugelegt, deutlich mehr als andere Chipwerte oder der Markt.

Die Gesellschaft wurde 1946 gegründet, die Zentrale befindet sich in Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Heute unterhält Knowles Niederlassungen in elf Ländern und beschäftigt 8000 Mitarbeiter. Das Unternehmen selbst beschreibt sich als Marktführer für mikroakustische Audioverarbeitungslösungen. Dabei will es weg vom Image des Zulieferers, hin zum Partner, der sich um das Thema Audio kümmert.

Umsatztreiber Audio

Der grösste Kunde mit einem Umsatzanteil von 19% ist Apple (AAPL 237.01 0.48%), auf Platz zwei liegt Samsung (SMSN 1050 -0.1%), knapp unter einem Anteil von 10%. Der Umsatz von Knowles lag 2018 bei 826,9 Mio. $, bei einem Gewinn von 65,6 Mio. Das Gros des Erlöses erwirtschaftet das Audiosegment. Fünf Kunden stehen für 45% des Umsatzes im Audiobereich. Der Bereich Präzisionsgeräte (Precision Devices, PD) lieferte vergangenes Jahr einen Beitrag von 17% des Konzernumsatzes. Zu den Zulieferern von Komponenten von Knowles gehört auch der österreichische Chiphersteller AMS (AMS 45.29 4.16%), dessen Aktien an der Schweizer Börse gelistet sind.

Im Audiobereich will Knowles vom Trend zu besserem Klang profitieren. Das führt dazu, dass mehr Mikrofone in die Geräte eingebaut werden, etwa um störende Aussengeräusche zu filtern oder dank Mehrfeldmikrofonen die Sprache des Nutzers besser zu verstehen. Der Umsatz soll auch steigen durch Hörhilfen sowie durch das Internet der Dinge. Hierunter fallen zum Beispiel die persönlichen Assistenten von Amazon (AMZN 1746.1801 0.56%) und Google (GOOGL 1231.975 1.17%). In den Geräten finden sich mehrere Mikrofone – von Knowles.

Nicht mehr ganz günstig

Amazon hat gerade erst kabellose Kopfhörer vorgestellt, günstiger als die AirPods von Apple – und schätzungsweise mit Komponenten von Knowles im Wert von 10 $ pro Gerät. 2020 sollen neue AirPods von Apple auf den Markt kommen, die störende Geräusche ebenso unterdrücken können. Auch das würde ein Mehr an Mikrofonen bedeuten. Zudem werden die neuen AirPods sicher Siri verstehen, die Assistentin von Apple.

«Wir glauben an die wachsende Bedeutung der Schnittstelle Sprache in der Kommunikation mit Maschinen, auch für Knowles», erklärt Analyst Bill Peterson von JPMorgan. Die Knowles-Papiere sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2020 von 17 nicht mehr günstig. Ein Einstieg könnte für risikofähige Investoren interessant sein, die auf den Erfolg der Sprachschnittstelle setzen.