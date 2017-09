Hot Corner: Mit Windkraft vorankommen

Boralex (BLX 22.68 0.13%) (Toronto: BLX, Kurs: 22.04 kan. $, Marktwert von 1,67 Mrd. kan. $ oder 1,29 Mrd. Fr.) hat im Sommer in Kanada Schlagzeilen geliefert. Denn ein grosser institutioneller Investor hat sich in den unabhängigen Stromproduzenten aus Quebec eingekauft: Im Juli erwarb Caisse de dépot et placement du Québec (La Caisse) für 287 Mio. kan. $ 17,3% der ausstehenden Aktien von Boralex. La Caisse ist der zweitgrösste Pensionsfonds in Kanada und verwaltet rund 286 Mrd. kan. $.

» West Pharmaceutical Services Dadurch hat Boralex einen langfristig investierenden Grossaktionär gewonnen. Die Transaktion verstärkt das Anlegerinteresse an der Gesellschaft, deren Wurzeln ins Jahr 1990 zurückreichen. Sie baut und betreibt Produktionsanlagen für erneuerbare Energien wie Windturbinen, Wärmegewinnung mit Holzabfall, Wasserdampf, Wasserkraft und Sonnenenergie. Den Löwenanteil der Energie, nämlich 84%, erzeugt Boralex mit Wind. 12% werden mit Wasserkraft gewonnen, mit 1% den kleinsten Anteil trägt Solarstrom bei. Insgesamt produziert sie 1369 Megawatt Strom. Davon entfallen 54% auf Kanada, 40% auf Frankreich und 6% auf die USA. Fast der gesamte Energieausstoss wird durch langfristige Verträge verkauft.

Die Gesellschaft ist auf Expansionskurs: Ende des Jahres 2020 will sie 2000 Megawatt (MW) produzieren. In Frankreich werden derzeit vier neue Windanlagen für eine zusätzliche Kapazität von 87 MW installiert. Im Januar wurde die Übernahme einer 230-MW-Anlage in Ontario abgeschlossen.

Den Löwenanteil der Energie, nämlich 84%, erzeugt Boralex mit Wind. Bild: Jens Büttner/Keystone

Das Geschäft von Boralex verzeichnet saisonal starke Schwankungen. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg gemäss der Rechnungslegung nach IFRS der Umsatz aus Energielieferungen 41% auf 92 Mio. kan. $. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda nahm um die Hälfte auf 57 Mio. kan. $ zu, womit sich die Marge auf 62% verbesserte. Unter dem Strich resultierte für die Aktionäre noch ein Verlust von 2 Mio. kan. $ oder 2 Cent je Aktie, in der Vorjahresperiode betrug das Minus 7 Mio. kan. $ oder 11 Cent je Titel.

Für das laufende Jahr prognostizieren die Analysten im Durchschnitt einen Ebitda von 327 Mio. kan. $. Für nächstes Jahr halten sie eine Zunahme um knapp 13% auf 367 Mio. kan. $ für möglich. Der Gewinn je Aktie wird für 2017 im Durchschnitt auf 0.64 kan. $ veranschlagt. Daraus errechnet sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35.

Wegen der mittelfristigen Aussichten ist der Kurs in diesem Jahr weiter um 15% gestiegen. Gemäss Bloomberg empfehlen acht von acht Analysten die Valoren zum Kauf, mit einem Kursziel von 24.40 kan. $. Für dieses und das letzte Jahr hat Boralex die Dividende, die vierteljährlich ausgezahlt wird, jeweils erhöht. Mit der aktuellen Ausschüttung ergibt sich eine Rendite von 2,7%.