Hot Corner: Mobile-Gamer als Goldesel

Die Champagnerlaune verflog, kaum hatte das israelische Softwareunternehmen Ironsource (NYSE: 8,79 $, Marktkapitalisierung 8,9 Mrd. $) den Wallstreet-Börsengang Ende Juni ganz à la Mode via die Spac (Special Purpose Acquisition Company) Thoma Bravo Advantage durchgezogen. Der Kurs schwächelte nämlich rasch und mittlerweile ist die Firma – ihre Software erlaubt die Einblendung von Werbung in Handyspielen – fast ein Viertel günstiger zu haben. Weil auch einige andere Spac-Vehikel schlecht starteten, orakeln bereits mehrere US-Medien, dass dies das Ende des beliebten Wegs zur Börse gewesen sein könnte, der den Firmen den aufwändigen formalen Prozess für ein «richtiges» IPO erspart.