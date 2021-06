Hot Corner: Neuer Fokus nach Ausstieg

Konsumgüterhersteller tanzen meist auf mehreren Hochzeiten. Das hilft, allfällige Krisen in einzelnen Segmenten aufzufangen. Es kann aber zum Balanceakt werden, wenn ein Unternehmensteil auf lange Sicht nicht überzeugt. Ein Schnitt ist dann angezeigt. Das jüngste Beispiel ist Reckitt Benckiser (London, RB, Kurs: 6443 p, Marktkapitalisierung 46 Mrd. £) aus Grossbritannien. Sie hat den wenig rentablen Bereich Säuglingsmilchpulver an die chinesische Private-Equity-Gesellschaft Primavera verkauft.

Reckitt war 2017 mit der Übernahme von Mead Johnson aus den USA in dieses für sie neue Feld vorgestossen. Es lockte das Chinageschäft. Es kam aber nie zum Fliegen, weil die einheimische Konkurrenz immer stärker wurde und in China weniger Babys geboren wurden. 13 Mrd. £ hatte Reckitt für das Unternehmen bezahlt, an dem auch Nestlé und Danone Interesse gezeigt hatten. 1,3 Mrd. in Cash streicht sie nun für den Verkauf ein. Dazu kommt ein weiterer Abschreiber von 2,5 Mrd. £.

Aufbruchstimmung

Hatte der damalige CEO beim Kauf von Mead Johnson von einer «Bereicherung für das Unternehmen» gesprochen, wird der aktuelle CEO Laxman Narasimhan froh sein, dass er einen Schlussstrich setzen konnte unter einen Fehlentscheid, den Barclays-Analyst Iain Simpson als «galaktisch gross» bezeichnet. Zwar bleibt Reckitt im Nutrition-Geschäft, doch hat es nur noch einen kleinen Umsatzanteil. Die grössten Geschäftsbereiche des Konzerns mit 14 Mrd. £ Umsatz sind Hygiene (5,8 Mrd.) und Health (4,9 Mrd.).