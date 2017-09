Hot Corner: Nothelfer

Nach den Monsterstürmen «Harvey» und «Irma» laufen im Süden der Vereinigten Staaten die Aufräumarbeiten an. Entlang der Küste von Texas, Louisiana und Florida müssen in den kommenden Monaten unzählige Wohnhäuser renoviert oder abgerissen werden. Ebenso wichtig ist die Reparatur der Infrastruktur. Allein von den Überflutungen durch Hurrikan «Harvey» sind gemäss dem Forscherverband UCS mehr als 650 Industrie- und Energieanlagen betroffen. Nicht selten sind giftige Substanzen ausgetreten, weshalb die Säuberung viel Know-how erfordert.

» Boralex Hier kommt Clean Harbors (CLH 55.3 0.34%) (NYSE: CLH, Kurs 54.28 $, Marktwert 3,1 Mrd. $) ins Spiel. Immer, wenn in den USA etwas Schlimmes passiert, wird der Spezialist aus dem Bundesstaat Massachusetts zu Hilfe gerufen. 1980 von Konzernchef Alan McKim gegründet, fokussiert sich die Gesellschaft mit rund 12 400 Mitarbeitenden primär auf das Entsorgen und Aufbereiten toxischer Industrieabfälle. Das gilt speziell für Rückstände aus der Petrochemie sowie aus der Förderung von Öl und Gas. Das Beseitigen von Schadstoffen nach Umweltkatastrophen gehört damit zu den Kernkompetenzen.

Clean Harbors leistet jährlich bei mehr als 4000 Industrieunfällen in ganz Nordamerika Unterstützung. Über praktische Erfahrung in diesem heiklen Geschäft verfügt die Gruppe schon seit 1984, als sie die Bergung eines Tankers leitete, der vor der Küste von Cape Cod havarierte. In den vergangenen Jahren stand ihre Crew beispielsweise nach der Ölkatastrophe von BP im Golf von Mexiko und nach den Verwüstungen von Hurrikan «Sandy» an der US-Ostküste im Einsatz. Entsprechend sind die Notdienste des Unternehmens auch jetzt gefragt, zumal es in Texas und Florida seit langem vor Ort präsent ist.

Eine Umwelt-Crew von Clean Harbors vor dem Einsatz. Bild: Jason Alden/Bloomberg Mit «Jose», «Maria» und «Lee» sind bereits drei weitere Wirbelstürme im Atlantik unterwegs. Da im Zug des Klimawandels immer häufiger mit extremen Wetterkapriolen zu rechnen ist, wird es für Clean Harbors künftig viel zu tun geben. Auch stabilisiert sich Situation in der US-Energiewirtschaft, nachdem rückläufige Aufträge aus der Ölbranche den Geschäftsgang zuletzt belastet haben. Analysten schätzen, dass der Umsatz für 2107 rund 7% auf 2,9 Mrd. $ wachsen und kommendes Jahr 3,1 Mrd. $ erreichen wird. Unter dem Strich erwarten sie nach 40 Mio. $ Verlust im Vorjahr ein positives Ergebnis von 39 Mio. $ für 2017, das sich 2018 weiter auf knapp 70 Mio. $ verbessern soll.

Das macht die dividendenlosen Titel zur spannenden Turnaround-Wette. Hinzu kommt, dass die Entsorgungsindustrie in Nordamerika stark fragmentiert ist. Clean Harbors hat das in den vergangenen Jahren für diverse Akquisitionen genutzt. Die grösste wurde 2012 für 1,3 Mrd. $ mit dem Kauf von Safety-Kleen vollzogen, dem führenden Spezialisten zur Wiederaufbereitung von Ölrückständen. Nicht undenkbar ist vor diesem Hintergrund, dass Clean Harbors bei weiteren Konsolidierungen in der Branche selbst ins Visier von Schwergewichten wie Waste Management, Republic Services oder Waste Connections gerät.