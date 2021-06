Hot Corner: Occasionen voll digital

Wer in die Auto1 Group investiert, blickt weit in eine Zukunft voraus, in der Occasionsautos nur noch so gehandelt werden wie heute schon aller möglicher Krimskrams: komplett digital. Anfang Februar herrschte für das 2012 gegründete Unternehmen heile Börsenwelt: Zu 38 € emittiert notierten die Aktien am ersten Handelstag über 55 € (Frankfurt, AG1, Kurs: 35.14 €, Marktkapitalisierung 7,55 Mrd. €). Zurzeit sind die Valoren allerdings unter dem Ausgabepreis zu haben.

Es stand von vornherein fest, dass das junge Unternehmen noch lange Zeit keine auskömmliche Gewinnmarge erzielen dürfte. Das Geschäftsmodell von Auto1 Group: Betrieb digitaler Plattformen für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen. Privatleute und Autohändler in ganz Kontinentaleuropa sollen schnell und einfach Occasionen verkaufen respektive kaufen können. Algorithmen sollen für faire Preise sorgen und Preisverhandlungen überflüssig machen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an