Hot Corner: Pipelines für die Energiewende

Wenn die europäische Energiewende gelingen soll, wird viel Geld in die Infrastruktur fliessen müssen. Neue Kabeltrassen für die Verteilung regenerativ erzeugten Stroms sind ebenso notwendig wie Pipelines für sauberen Wasserstoff, der dereinst in grossen Mengen fossile Produkte ersetzen soll.

Friedrich Vorwerk (Xetra: VH2, Kurs: 42.74 €, Marktkapitalisierung 855 Mio. €) geht in ihrem Börsenprospekt davon aus, dass bis 2030 mehr als 430 Mrd. € in die europäische Wasserstoffwirtschaft fliessen werden. Von diesem Kuchen will sich die seit Ende März an der Deutschen Börse kotierte Gesellschaft ein grosses Stück abschneiden.

Von Lohnbaggern …

1962 als Lohnbaggerbetriebs gegründet, ist Friedrich Vorwerk heute auf den Bau von Pipelines für Erdgas, Wasserstoff, Fernwärme, Wasser sowie auf erdverlegte Stromkabel spezialisiert und wird auf diesen Gebieten zu den Marktführern gezählt.