Hot Corner: Plötzlich aus der Mode

Menschen gehen immer weniger in die Läden, um sich einzukleiden. Immer öfter bestellen sie Klamotten übers Internet. Das ist praktisch, auch weil man Unpassendes kostenlos retournieren kann und die Teile zu fast jeder Zeit in fast jeder Grösse verfügbar sind. Nutzniesser dieses Shopping-Megatrends waren bisher die ersten Onlinehändler, die sich von Anfang an auf Kleider spezialisiert haben, wie die deutsche Zalando (ZAL 26.61 1.22%) oder ihr britisches Pendant Asos (ASC 3029 5.21%) (London: SIS, Kurs: 2840 £, Börsenwert: 2.38 Mrd. £). Noch vor wenigen Monaten waren die Wachstumsaussichten der grössten Online-Fashion-Häuser schier grenzenlos, zumal sich Online-Retail-Riese Amazon (AMZN 1710.0232 0.99%) bisher auf dem Gebiet schwer tut.

Die im Jahr 2000 gegründete und in London beheimatete Asos setzt mittlerweile 2,5 Mrd. £ um und konnte den Umsatz seit 2015 um durchschnittlich 28% pro Jahr vergrössern. Auch wenn der Vertriebskanal das Internet ist, bleibt Kleiderverkauf ein kompetitives Geschäft: Die Betriebsmarge (Ebit) bewegte sich bisher um die 4%.

Asos hat mit ihrer «Fast Fashion» besonders junge Erwachsene bis 30 Jahre im Visier. 70 bis 80% der Kundschaft bestellen über Smartphone. Asos investiert mit Vollgas, auch um technologisch vorn mit dabei zu sein: Die Kleiderauswahl kann über Sprachbefehl erfolgen, und Algorithmen sorgen für neue Styling-Vorschläge und zusätzliche Kaufanreize. Im Gegensatz zu Zalando, das hauptsächlich Drittmarken verkauft, hat Asos mit rund 40% einen hohen Anteil Eigenmarken, was aus Margensicht vorteilhaft ist.

Plötzlich gerieten Asos wie auch die Aktien anderer Kleider-Retailer aus der Mode. Am 17. Dezember verloren die Asos-Aktien 43% ihres Werts, Zalando 18%. Was war geschehen? Die bisher erfolgsverwöhnte Asos publizierte eine Gewinnwarnung und schockte damit Branche und Kapitalmarkt. Der Ausblick für 2019 wurde gesenkt: Statt um ein Viertel soll sich der Umsatz um 15% vergrössern, die Betriebsmarge soll sich halbieren.

Der Stimmungsumschwung kam unerwartet. Erklärungsversuche waren nicht weit: Aktionen wie der Black Friday haben Konsumenten abhängig von Rabatt-Aktionen gemacht, zudem seien die Briten von Brexit-Angst gepackt, was ihre Konsumlust dämpfe. Grossbritannien ist mit über ein Drittel Umsatzanteil noch immer wichtigste Absatzregion.

Stimmung und Aussichten für Asos, Zalando und Co. haben sich eingetrübt. Das wird sich auch im laufenden Jahr nicht ändern. Trotzdem bleiben die strukturellen Markttreiber positiv. Der Absatzmarkt für Onlinemode wächst global, und das um ein Fünftel jährlich. Die Asos-Aktien dürften noch einige Zeit in Ungnade bleiben, doch für Geduldige eröffnet das gerade jetzt Chancen.