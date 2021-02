Hot Corner: Reiten auf der 5G-Mobilfunk-Welle

Des einen Freud, des anderen Leid: In vielen Ländern misstrauen Regierungen dem chinesischen Tech-Konzern Huawei. In den USA oder Grossbritannien zum Beispiel ist es wegen Sicherheits­bedenken untersagt, dass Huawei neue Mobilfunknetze aufspannt. Einer der Profiteure des Boykotts: die schwedische Ericsson (Börse Stockholm, ERIC-B, Kurs: 107.20 sKr., Börsenwert: 360,4 Mrd. sKr.). Für sie läuft es sogar in China rund, dem Heimatland von Huawei.

Was Nokia für Finnland, ist Ericsson für Schweden. Gegründet wurde das Unternehmen 1876 von Lars Magnus Ericsson, um Telegrafen und Telefone herzustellen. Seit Beginn des Mobilfunks in den Achtzigerjahren rüstet es auch Telefonnetze aus.

Geschäft mit Zyklen

Das Netzausrüstergeschäft ist ein zyklisches. Derzeit hofft die Branche darauf, vom Aufrüsten der Netze für den jüngsten Mobilfunkstandard 5G zu profitieren – und von der Lücke, die der teilweise Boykott gegen Huawei aufgetan hat. Für Ericsson läuft es dabei dank ­beiden Wachstumstreibern gut. Der Umsatz wuchs im abgelaufenen Quartal 1% auf 57,5 Mrd. sKr. (6,1 Mrd. Fr.), bereinigt legte er 7% zu. Die Bruttomarge erreichte mit 40,6% einen so hohen Stand wie zuletzt 2006. Insbesondere in Asien und Nordamerika verzeichnete der Netzausrüster ein gutes Geschäft mit 5G-Netzen. Die Pandemie hat er recht schadlos überstanden, obschon vier Fünftel der 100 000 Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten.