Hot Corner: Richtig sauer

Corbion (CRBN 25.21 -1.47%) produziert Zutaten und Wirkstoffe. Für Anleger sind das Wachstumsperspektiven, gute Margen, Wertgenerierung, eine grosszügige Ausschüttung, defensive Eigenschaften, Innovationskraft, eine massvolle Bewertung und, gemäss KeplerCheuvreux-Analyst Patrick Roquas, eine Prise Übernahmefantasie.

Für Kunden bestehen die Zutaten aus Milchsäure und Milchsäurederivaten – ein Geschäft, in dem die niederländische Gesellschaft Weltmarktführer ist – sowie aus funktionalen Mischungen bestehend aus Enzymen, Emulgatoren, Mineralien oder Vitaminen.

Anwendung finden die biobasierten Stoffe von Corbion (Amsterdam: CRBN, Kurs: 25.81 €, Börsenwert: 1546 Mio. €) im Lebensmittelsektor – zum Beispiel in Backwaren, Fleischwaren und Milchprodukten, aber auch im Rivella – sowie in der Chemie und in der Pharmazie. Letztere zwei betreffen Biokunststoffe, medizinische Biomaterialien sowie Biochemikalien, darunter solche für den Körper- und Heimpflegemarkt, die Agrochemie, den Pharmasektor, die Elektronik- und die Ölbranche, für die Farbenindustrie et cetera.

Im ersten Halbjahr 2017 setzte das Unternehmen 462 Mio. € um. Die Ebitda-Marge belief sich auf 19,1% (vor positiven Einmaleffekten), der Gewinn auf 48,3 Mio. €. Die Zahlen verfehlten die Erwartungen, der Kurs gab nach. Der organische Umsatz schrumpfte 0,9%, die Marge gab 0,6 Prozentpunkte nach. Der Jahresausblick wurde zwar bekräftigt, verspricht aber keine Impulse.

Das generell verhaltene Wachstum rührt von der Abhängigkeit vom Backwaren- und vom Fleischwarensektor her. Zusammen mit einer Mittelrückführung an Investoren über Dividenden und Aktienrückkäufe von jährlich 6% oder mehr hat Corbion darum bis jetzt als Value-Investment gegolten.

Der Wandel in ein Wachstumsinvestment ist aber vorskizziert. Ermöglichen soll ihn eine kräftig steigende Nachfrage nach Biokunststoffen – Kunststoffen, die nicht auf fossilen Rohstoffen basieren. Bis 2020 werde sich die globale Fertigungskapazität gegenüber 2015 mehr als vervierfachen, schätzt das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe der Hochschule Hannover.

Auf dieser Basis sollte die mit einer soliden Bilanz über eine weitere attraktive Zutat verfügende Gesellschaft im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 organisch 7 bis 8% wachsen, schätzt Analyst Roquas – bei Margen nahe 18,7% von 2016. Die Aktien Corbion sind also eine Wette auf Biokunststoffe.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2018 von 17 sind sie massvoll bewertet – knapp höher als der europäische Chemiesektor und der Gesundheitssektor (je 16), aber niedriger als der Nahrungsmittel- und Getränkesektor (20). Gemäss Bloomberg werden Corbion von 40% der Analysten zum Kaufen und von 60% zum Halten empfohlen.