Hot Corner: Russische Rendite

Gold ist schön, doch eine Goldmine ist besser: Wer so denkt, könnte an Polymetal International (LSE: POLY, Börsenwert: 6,2 Mrd. £, Kurs: 1283 p) Gefallen finden. Das auf der britischen Kanalinsel Jersey domizilierte Unternehmen betreibt in Russland, Kasachstan und Armenien mehrere überwiegend im offenen Tagebau genutzte Minen. Hinsichtlich der goldproduzierenden Peer Group ist Polymetal eine kleinere Gesellschaft, doch es genügt aktuell noch immer für Platz zehn der weltweiten Rangliste.

FuW beleuchtet im Hot Corner regelmässig riskante Aktien, die Kurspotenzial haben. Weitere Artikel aus der Serie finden Sie hier.