Hot Corner: Scharfe Perspektiven für Fielmann

Im deutschen Sprachraum ist eine Sehhilfe – zumindest aus Sicht der Werbung – gleichbedeutend mit dem Namen eines Hamburger Unternehmens: Brille Fielmann. So gross die Bekanntheit, an der Börse war der Erfolg in den letzten Jahren durchwachsen. Der Konzern ist seit 1994 in Frankfurt kotiert, im Herbst 2017 erreichten die Aktien (Xetra: FIE; 57.15 €, Börsenwert 4,8 Mrd. €) ihr bisheriges Allzeithoch bei rund 77 €. Nun stehen sie an einem interessanten Einstiegspunkt.

Die Augenoptik befand sich schon vor Ausbruch der Pandemie in einer Phase des Umbruchs. Zum einen profitiert die ganze Branche vom demografischen Wandel der Gesellschaft. Die steigende Lebenserwartung und die zunehmende Nutzung von Bildschirmen werden den Bedarf an Sehhilfen erhöhen. Laut einer Prognose der Weltgesundheitsorganisation WHO wird bis 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein. Zum anderen mischen junge Player sowie Fusionsaktivitäten den Markt auf.

Mehr Digitalisierung

Nach der Coronadelle stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Im zweiten Quartal wuchs Fielmanns Aussenumsatz 56% und der Gewinn 173%. Im Gesamtjahr 2021 dürfte der Umsatz erstmals 2 Mrd. € erreichen, bis 2025 sollen es 2,3 Mrd. sein. Damit würde Fielmann in Europa bei Korrekturbrillen auf einen Marktanteil von einem Viertel kommen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an