Hot Corner: Schneller Gastro-Tempel

Die Gastronomie ist eine schnelllebige Branche. Flexibilität, lautet das Erfolgsrezept. Das gilt besonders für sogenannte Fresh- bzw. Fast-Casual-Restaurants, die sich durch frische Produkte und schnellen Service auszeichnen. Sie müssen nicht nur gegen traditionelle, oft günstigere Pizza- und Burger-Ketten bestehen, sondern zunehmend auch gegen lokale, innovative Konkurrenz, wie etwa Food Trucks.

Das 2002 gegründete deutsche Fresh-Casual-Unternehmen Vapiano (VAO 22.1 -1.56%) (Xetra: VAO, Kurs 22.85 €, Marktkapitalisierung 549 Mio. €) ist seit Ende Juni 2017 an der Börse. Die Aussichten sind gut, weil die Gesellschaft wichtige Trends rasch adaptiert. Dazu zählen Heimlieferung und Mitnahmemöglichkeiten sowie der Zugang zum Angebot über Smartphones und andere mobile Endgeräte.

Vapiano könnte nach Schätzung der Analysten 2018 erstmals seit mehreren Jahren wieder eine rote Null schreiben. Der Gewinn soll bis 2020 gemäss den bei Bloomberg aggregierten Prognosen auf 15,4 Mio. € steigen. Und der Umsatz könnte von 325 Mio. € im vergangenen Jahr bis 2020 auf gut 600 Mio. € wachsen, so lautet der Konsens.

Vier von fünf Analysten empfehlen die Aktien zum Kauf. Dazu zählt die Bank Berenberg. Sie lobt die Margenexpansion anlässlich der Erstquartalszahlen vor einer Woche. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) stieg von Januar bis März 32% auf 9,3 Mio. €, was zu einer um 1,4 Prozentpunkte höheren Marge von 10,7% führte.

Dass das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis schwächer als erwartet ausfiel, sei ein temporärer Effekt, so Berenberg. Vapiano wies einen stabilen bereinigten Umsatz aus, während der wichtige Markt Deutschland 2% zulegte. «Signifikantes Wachstum» erwartet Berenberg durch die Neueröffnung von Restaurants, aber auch Zusatzeinnahmen durch Heimlieferungen und Mitnahmemöglichkeiten. Derzeit bietet jede zweite von insgesamt 206 Filialen in 33 Ländern diese Optionen. Bis Ende 2018 sollen es 75 bis 85% der Restaurants sein.

Die Ziele für 2018 wurden anlässlich der Erstquartalszahlen bestätigt. Das Management erwartet einen Umsatz zwischen 390 und 420 Mio. € (entsprechend einem flächenbereinigten Plus zwischen 1 und 3%) sowie einen bereinigten Ebitda von 48 bis 54 Mio. €, was einer Zunahme von 24 bis 39% entspräche.

Gemessen am Zwölfmonats-Kursziel haben die Aktien ein Ertragspotenzial von 14%. Eine Dividende schüttet das Wachstumsunternehmen nicht aus. Die Bewertung (Unternehmenswert zu geschätztem Ebitda für 2018 von 15) liegt im Branchenschnitt, gemessen am Bloomberg-Index für Fast-Casual-Restaurants in Nordamerika.