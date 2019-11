Hot Corner: Schöne Zähne

Vor dem Modewort «Disruption» gibt es zurzeit kein Entrinnen. Unzählige Firmen sprechen von neuen Technologien und Geschäftsmodellen – und ihrem Potenzial, etablierte Wettbewerber zu verdrängen. Einen disruptiven Ansatz verfolgt auch SmileDirectClub (SDC 8.42 4.73%) (Nasdaq: SDC, rund 3,4 Mrd. $ Börsenwert). So hat sich das 2014 gegründete US-Unternehmen das Ziel gesetzt, den Markt für die Korrektur von Zahnfehlstellungen aufzurollen.

Kunden können sich in einem der mehreren hundert «Smile Shops» ein 3-D-Abbild ihrer Zähne anfertigen lassen – oder es bequem in den eigenen vier Wänden über ein Abdruckset erstellen. Auf Basis dieses Modells produziert SmileDirectClub durchsichtige Zahnschienen – Clear Aligners –, die wenige Monate getragen werden müssen. Der Fortschritt wird regelmässig online von medizinischem Fachpersonal überprüft.

Desaströses Börsendebüt

Namhafte Risikokapitalgeber wie Kleiner Perkins haben SmileDirectClub seit der Gründung unterstützt. Der Börsengang im September (Initial Public Offering, IPO) ging jedoch kräftig in die Hose. Am Ende des ersten Handelstages notierten die zu 23 $ emittierten Aktien fast 30% niedriger – und markierten damit das schlechteste Börsendebüt eines US-Unternehmens seit zwölf Jahren.

Seither hat sich die Schwäche fortgesetzt. Allein nach Publikation der Geschäftszahlen fielen die Titel am Mittwoch 20%. Zwar konnten die Analystenerwartungen im dritten Quartal erfüllt werden. Die Aussichten für das vierte Quartal verfehlten aber die Prognosen.

Die Kursmisere hat gute Gründe: US-Branchenverbände wie die American Dental Association haben gegen SmileDirectClub Klage eingereicht, etwa bei den Behörden für Verbraucherschutz (FTC) und Gesundheit (FDA). Der Vorwurf steht im Raum, man gefährde die Gesundheit der Kunden, gerade weil es während der Behandlung nie zu direktem Kontakt mit Fachpersonal komme.

Trotz dieser Kritik halten die Analysten das Geschäftsmodell von SmileDirectClub für attraktiv: Wer eine Zahnfehlstellung korrigieren möchte, zahle in den USA für traditionelle Behandlungen meist zwischen 3000 und 7000 $. Die Methode von SmileDirectClub kostet dagegen nur 2000 $. Das Unternehmen spreche damit Kunden an, die über begrenzte finanzielle Mittel verfügten, Arztbesuche scheuten oder keine Spezialisten in der näheren Umgebung hätten.

In den roten Zahlen

Zurzeit operiert SmileDirectClub in der Verlustzone. JPMorgan und das Gros der Analystengilde erwartet, dass spätestens 2021 Gewinn geschrieben wird. Die Zuversicht ist jedoch mit Skepsis zu werten. Nicht nur agierte JPMorgan im IPO als federführende Investmentbank. Auch setzen sich die Unternehmensschulden primär aus einem bis Ende 2020 laufenden revolvierenden Kredit von JPMorgan zusammen. Ein Kauf der Aktien ist allein deshalb eine Wette.

Risiken bergen zudem die angebotenen Finanzierungsformen: SmileDirectClub gibt den Kunden die Möglichkeit, die gesamten Behandlungskosten über 24 Monate abzustottern, ohne die Kreditwürdigkeit der Klienten im Vorfeld zu überprüfen. Bereits jetzt liegen die jährlichen Ausfallraten zwischen 9 und 10% des Umsatzes – gerade weil zwei Drittel der Kunden die langfristige Bezahlform gewählt haben.