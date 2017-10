Hot Corner: Schuhe für eine Nacht

Das Kleid passt perfekt, die Frisur sitzt, nur die richtigen Schuhe fehlen: Zwar besitzt die durchschnittliche US-Amerikanerin gemäss einer Studie mehr als zwanzig Paar davon und damit viel mehr, als sie regelmässig tragen kann. Doch das passende Schuhwerk befindet sich offenbar selten im Schrank.

» Geely Dieses Problem will Designer Shoe Warehouse (NYSE: DSW (DSW 20.7 1.47%), 19.72 $, 1,58 Mrd. $ Marktkapitalisierung) angehen. Die Schuhkette will in den kommenden Monaten neben anderen neuen Angeboten einen Leihservice in ihren Läden prüfen. «Der Kunde will mehr als nur Schuhe kaufen, er will ein Erlebnis», schreibt Michele Love, seit Anfang 2017 COO von DSW. Besondere Anlässe erfordern eine besondere Ausrüstung.

Neue Stufe der Sharing Economy

Die zugrundeliegende Idee ist nicht neu: Wieso etwas kaufen, was man nur selten, aber im richtigen Moment braucht? Die Bibliothek ist eine tausend Jahre alte Idee, auch Leihvelos gibt es schon seit Jahrzehnten. Mit dem «Leihschuh» aber führt DSW die sogenannte Sharing Economy auf eine neue Stufe. Kleiderstücke werden bisher nur wenig geteilt. Bei verschiedenen Anbietern können Kunden zwar die Abendgarderobe für einen Anlass ausleihen. Aber gerade Schuhe gelten gemäss Milton Pedraza vom Beratungsunternehmen Luxury Institute als schwierig, weil sie sehr persönlich sind.

Die Logistik des Verleihservice ist eine grosse Herausforderung: Die Läden müssen sicherstellen, zur richtigen Zeit die richtigen Schuhe in der passenden Grösse bereit zu haben. Zudem sollten die Schuhe gereinigt und falls nötig repariert werden, damit sie so gut wie neu aussehen. DSW-Pressesprecherin Christina Cheng wischt diese Bedenken gegenüber der US-Zeitung «Washington Post» weg. Sie ist sich sicher, dass die Nachfrage nach dem Leihmodell gross ist: «Das ist etwas, wonach uns viele Leute gefragt haben, insbesondere in Bezug auf spezielle Schuhe, die man danach wahrscheinlich nicht wieder tragen wird.»

Die Bitten der Kunden allein waren kaum ausschlaggebend für den innovativen Testversuch von DSW. Vielmehr agiert der Schuhverkäufer aus einer Not heraus: Er leidet wie viele herkömmliche Bekleidungsgeschäfte in den USA unter der schwindenden Nachfrage in den Läden. Auch der Schuhverkauf hat sich ins Internet verlagert. Dort lässt sich aber weniger Geld verdienen, denn einerseits ist die Konkurrenz durch billige Onlineportale sehr gross. Andererseits zeigen Studien, dass Kunden im Internet weniger zu Spontankäufen neigen, als wenn sie durch die Kleidergeschäfte stöbern. Mit neuen Serviceangeboten wie dem Verleih von Schuhen wollen die Retailer die Kunden nun wieder in ihre Läden locken.

Luxus Damenschuhe des Designers Valentino. Bild: Andras Hajdu/Bloomberg

Sinkende Gewinnmarge

DSW verzeichnete in den letzten Jahren zwar einen stetig wachsenden Umsatz, infolge der strukturellen Veränderung ist die Gewinnmarge aber gesunken. Das wirkt sich auch auf die Stimmung der Anleger aus: Die DSW-Aktien haben sich vom Höchst im November 2013 bei 46.50 $ mehr als halbiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt noch 15. Das ist selbst für den angeschlagenen US-Retailsektor günstig. Doch nun zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Im ersten Halbjahr ist der Gewinn schneller gewachsen als erwartet. Zudem lanciert das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über 0,5 Mrd. $.

Ob der Sharing-Service zu einem besseren Ergebnis beitragen wird, ist gemäss dem Luxury Institute jedoch fraglich. Denn auch für den Verleih von Schuhen biete das Internet die bessere Möglichkeit als das herkömmliche Geschäft. Viele Kunden bestellen schon heute Schuhe bequem im Internet und können die unpassenden gleich retournieren. Aber DSW zeige mit der Idee, dass sie bereit sei, die Ausrüstung für die Zukunft zu suchen.