Hot Corner: Seltene Erden aus Australien

Seltene Erden sind Metalle und im Grunde gar nicht selten. Allerdings finden sie sich kaum in grösseren Lagerstätten. Unterteilt werden sie in leichte und schwere Elemente, wobei die letzteren im Gestein in viel geringerer Konzentration vorkommen und aus diesem Grund viel wertvoller sind.

Ein zentraler Faktor bei den seltenen Erden ist die dominierende Stellung Chinas. Schon vor über einem Vierteljahrhundert meinte Deng Xiaoping, der Erneuerer der Volksrepublik, dass China das Saudi-Arabien der seltenen Erden werde. 2010 führte das Reich der Mitte, in dem damals 98% aller seltenen Erden gefördert wurden, Exportbeschränkungen ein und die Preise für die Metalle explodierten kurzzeitig.

Angst vor Exportbremse

Infolge des Handelsstreits und der angespannten Beziehungen zwischen China und den USA geht die Angst um, dass sich die Geschichte wiederholt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete vor gut zwei Wochen, gestützt auf Daten des unabhängigen Branchenbeobachters Adamas Intelligence, dass die chinesische Regierung die inländische Produktion von seltenen Erden im laufenden Halbjahr 2018 einschränkt – ein Schritt, der wahrscheinlich die Exporte bremsen wird und die Preise für die Elemente steigen lässt.

Ein Bergmann steht neben einer Bohranlage in der unterirdischen Millennium-Mine im Werk Kalgoorlie in der Nähe von Kalgoorlie (Australien) Bild: Carla Gottgens / Bloomberg

In diesem Umfeld operiert Northern Minerals (ASX: NTU, Kurs: 0.077 austr. $, Börsenwert: 90,7 Mio. austr. $ oder 65,5 Mio. Fr.). Das australische Unternehmen, früher Northern Uranium (Uranium 29.1 0%), fokussiert sich heute auf die Förderung von schweren seltenen Erden, namentlich von Dysprosium, das mit das höchste magnetische Moment aller chemischen Elemente besitzt. In Bezug auf die Elektromobilität ist oft die Rede von den benötigten Metallen für Batterien wie Kobalt oder Lithium. Aber jedes Elektrofahrzeug wird durch einen Motor betrieben und in diesem stecken Permanentmagnete, die Metalle der seltenen Erden wie Dysprosium enthalten.

Pilotanlage eröffnet

Geschätzt 98% des Dysprosium-Angebots stammen aus China. Das erklärte Ziel von Northern Minerals ist es, der erste bedeutende Produzent von Dysprosium ausserhalb des Reichs der Mitte zu werden. Das Flaggschiffprojekt der Australier ist das Browns Range Project im nördlichen Westaustralien. Am 27. Juli dieses Jahres ist die Pilotanlage in der Nähe von Halls Creek offiziell eröffnet worden. Sie läuft plangemäss und dient dazu, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des gross angelegten Projekts zu veranschlagen.

Um die Anlage auszubauen, hat Northern Minerals Mitte Oktober eine Finanzierungsrunde im Umfang von 27 Mio. austr. $ angekündigt. Ein ungenannter privater Investor steuert 2 Mio. austr. $ bei. 25 Mio. austr. $ soll NRE Industriel Group, die Tochter einer auf seltene Erden spezialisierten Gesellschaft aus China, bringen.

Anfang November hat Northern Minerals bekanntgegeben, dass es eine Verzögerung in der Finanzierung gebe: Wegen fehlender Genehmigungen der chinesischen Behörden kann NRE Industrial Group die zweite Tranche noch nicht bereitstellen. Die Aktien Northern Minerals notieren nahe dem Jahrestief und bieten risikowilligen Investoren eine gute Einstiegsmöglichkeit.