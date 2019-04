Hot Corner: Sicher an der Copacabana

Der brasilianische Versicherer Sul America ist für sieben Millionen Kunden der Partner für Gesundheits-, Zahnbehandlungs- und Autoversicherungen. Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re (SREN 99.4 -0.12%) hat schon 2013 das Potenzial gesehen, als er 334 Mio. $ für einen 14,9%-Kapitalanteil an Sul America zahlte.

In Brasilien ist das Assekuranzgeschäft in den vergangenen acht Jahren jährlich im Schnitt 10% gewachsen. Sul America rangiert bei Gesundheits- und Zahnversicherungen an dritter Stelle, bei Autoversicherungen auf Platz vier.

Swiss Re gross mit dabei

Der brasilianische Versicherer regelt zudem im Auftragsverhältnis die Altersvorsorge des Personals von Firmenkunden. Die Gesamteinnahmen stiegen 2018 gut 12% auf 20 Mrd. Real. Der Gewinn verbesserte sich 17% auf 905 Mio. Real bzw. umgerechnet 225 Mio. $.

Das 15%-Aktienpaket von Swiss Re hat zu heutigen Kursen umgerechnet 460 Mio. $ Wert. Nach Stimmkraft zählt der Kapitalanteil allerdings nur 9%, denn die Larragoiti-Familie besitzt stimmrechtsbevorteilte Aktien. Sie ist mit 1,6 Mrd. Real Vermögen in der Auflistung von «Forbes» unter den hundert reichsten Clans Brasiliens.

Familienpatriarch ist der sechzigjährige Patrick Larragoiti. Er ist seit dreissig Jahren im Familienunternehmen, nach Ausbildungsjahren in den USA bei JPMorgan Chase (JPM 104.87 -0.74%) und 1987 in der Schweiz bei Swiss Re. Die Kontakte aus der damaligen Zeit nutzte er – seit 1997 Präsident des Verwaltungsrats –, um den Schweizer Versicherer 2013 zum Einstieg zu motivieren.

Gleichauf mit Europäern

Die Aktien Sul America notieren gemessen an der Schätzung des Gewinnteils, der den Aktionären zusteht, zum Kurs-Gewinn-Verhältnis 2019 von 11. Das entspricht dem Bewertungsniveau, zu dem europäische Branchenunternehmen gehandelt werden. Die Auswertung der Meinungen von Finanzanalysten bildet fünf Kaufempfehlungen und sechs «Halten»-Einstufungen ab.

Da der brasilianische Versicherungsmarkt rasch expandiert, sollten die Aktien selbst nach der bereits kräftigen Avance besser als hiesige Versicherungswerte performen. Anleger müssen sich jedoch über das erhebliche Währungsrisiko im Klaren sein, wie im Chart die Angleichung des Aktienkurses auf Frankenbasis aufzeigt.