Hot Corner: Sichere Ferien in Autonomie

Diesen Sommer zieht es die Urlauber auf die Campingplätze und in die freie Natur. Das lässt die Aktien des französischen Wohnmobilherstellers Trigano (Börse Paris: TRI, Kurs 93.05 €, Markt­kapitalisierung 1,79 Mrd. €) kurz nach dem Einbruch im März wieder steigen. Die erhöhte Nachfrage rückt die Wertpapiere des in Paris ansässigen Unternehmens in den Fokus.

Trigano wagte 1998 den Börsengang sowie die Expansion nach Italien, England, Spanien und Deutschland. Im Frühlingsquartal 2020 wurde die inzwischen mehrheitlich auf Wohnmobile ausgerichtete Gesellschaft wegen der Coronapandemie zum Produktions- und Distributionsstopp gezwungen.