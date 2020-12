Hot Corner: Solar-Comeback und Sonder-Cash

Es läuft gerade einiges beim deutschen Spezialchemiehersteller Wacker (Xetra; WCH, 114.85 €, Börsenwert: 5,99 Mrd. €): der Verkauf einer Beteiligung, der Einstieg ins Covid-19-Geschäft, der Wechsel an der Unternehmensspitze. Unruhe sollte deswegen dennoch nicht auf­kommen. Der Technologieführer in Bereichen wie Silicone, Polymere und Polysicilium legt Wert auf Kontinuität. So stammt auch der neue CEO Christian Hartel, der den altershalber abtretenden Rudolf Staudigl im Mai 2021 an der Unternehmensspitze ablösen wird, aus den eigenen Reihen.

Hartel, der derzeit in der Geschäftsleitung für die Bereiche Polymers und Biosolutions zuständig ist, tritt den ­Posten an, wenn Wacker einen grossen Teil der Restrukturierung bereits ab­geschlossen haben wird. Die Kosten ­sollen mittelfristig rund 250 Mio. € sinken. Für 2021 wird eine Steigerung der operativen Marge auf Stufe Ebitda von gut 14 auf 17,4% erwartet (Bloomberg-Konsens). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2021 wird auf 22 geschätzt (zum Vergleich: Clariant mit KGV 23 für 2021, Sika mit KGV 36).