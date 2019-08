Hot Corner: Catering mit Charme

Flugzeugverpflegung, Event-Catering und Einzelhandel sind die Domänen, in denen sich die österreichische Do & Co (Börse Wien; DOC, 82.90 €; Marktkapitalisierung 808 Mio. €) über die Zeit weltweit einen Namen gemacht hat. Nun steht das Unternehmen möglicherweise vor einem strategischen Schritt. Do & Co soll einer von zwei Finalisten im Rennen um die Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs sein. Als Konkurrenten nennt das deutsche «Handelsblatt» Gategroup.

LSG Sky Chefs wäre für das Unternehmen mit Sitz in Wien ein grosser Brocken, erzielen die Deutschen doch fast viermal so viel Umsatz – 3,2 Mrd. € gegenüber 842 Mio. € im vergangenen Jahr. Visiert Do &Co nur das LSG-Europageschäft an, würden rund 1,1 Mrd. € Umsatz zugekauft. Ein solcher Schritt wäre ohne Kapitalerhöhung verkraftbar, schätzte ein Aufsichtsrat von Do & Co im Juni gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Kundenkreis wächst

Airline-Catering ist die mit Abstand grösste Sparte von Do & Co mit einem Umsatzanteil von zwei Dritteln und mehr als sechzig Kunden. In diesem spezialisierten Geschäft kann das Unternehmen auf die Erfahrung aus Event-Catering (19% Umsatzanteil) und Detailhandel (14%) bauen – und den Wiener Charme. In der Akquisition neuer Kunden ist dieser Wettbewerbsvorteil nicht zu verachten.

Das Duopol Gategroup und LSG Sky Chefs bekam dies in Form eines Verlusts an Marktanteilen zu spüren. In Los Angeles eröffnete Do & Co eine Gourmetküche, die im April bereits fünf Kunden zählte. Auch die Zusammenarbeit mit Cathay Pacific in London wurde ausgebaut. Einen Umsatzschub wird die schrittweise erfolgende Übernahme des ganzen Catering von British Airways in London Heathrow bringen. Zusammen mit den Aktivitäten für die ganze IAG-Gruppe (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus) in Madrid wird der Umsatz um 250 Mio. € wachsen. Ergänzt durch weitere neue Verträge erwarten die Analysten von Berenberg bis 2021 eine Umsatzsteigerung von 450 Mio. €.

Steigende Ertragskraft

Im Vorteil liegt Do & Co auch in Sachen Ertragskraft. Das Airline-Catering wirft gemäss Berenberg eine zweistellige Ebitda-Marge ab, während Gategroup und LSG sich mit 7 respektive 4,2% Marge begnügen müssen. Kurzfristig werden Anlaufkosten in Heathrow die Rendite beeinträchtigen, bevor bereits 2020 Margenwachstum einsetzen wird.

Voll ergebniswirksam wird die Vorwärtsstrategie dann 2021. Der von Bloomberg erhobene Konsens geht von 5.30 € Gewinn je Aktie aus, woraus sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 für 2021 errechnet. Das Wachstumspotenzial von Do & Co ist darin erst teilweise abgebildet. Auf zwölf Monate hinaus setzen die Analysten Kursziele zwischen 85 und 116 €. Vor diesem Hintergrund sind die im ATX (ATX 2887.02 0.65%) geführten Titel günstig bewertet.