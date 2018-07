Hot Corner: Stapler-König

Hoch- und Tiefstapeln zugleich, ist das möglich? Im Falle des deutschen Industrieunternehmens Kion (KGX 61.6 -0.26%) Group (Xetra: KGX, Kurs: 62.52 €, Börsenwert 7,4 Mrd. €) schon. Die von ihm produzierten Lagersysteme ragen nach oben, und für Bewegung sorgen Gabelstapler, die Kion unter den Premiummarken «Linde» und «Still» herstellt. In Frankreich laufen sie unter «Fenwick». In Lateinamerika und im grossen indischen Markt, wo Kion führend ist, sind eher die Economy-Modelle gefragt.

Alle Aktivitäten der Gruppe laufen unter dem Begriff Lagertechnik zusammen. Dazu gehören die innerbetriebliche Logistik, komplette, automatisierte Lagersysteme, aber auch Flottenmanagement. Die Tochter Dematic ist ein global tätiger Spezialist für den immer wichtigeren automatisierten Materialfluss und besitzt ein breites Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungskonzepten, zum Beispiel für fahrerlosen Transport.

Automation in der Logistik

Kion hatte Dematic 2016 übernommen. Mit ihr will sich die deutsche Gruppe als Komplettanbieterin für Lager und Transport in neue Höhen bewegen. «Wir halten die Welt am Laufen», heisst der Leitsatz des Konzerns. Im vergangenen Jahr wurde Dematic erstmals konsolidiert, und Kions Zahlen hielten mit dem Vorsatz mit. Auch wegen eines regen Fahrzeugabsatzes wuchs der Umsatz um 37% auf 7,65 Mrd. €. Das bereinigte Betriebsergebnis auf Stufe Ebit stieg um 42,5% auf 765 Mio. €. Der Gewinn verbesserte sich sogar um 73% auf 426 Mio. €, darin eingerechnet niedrigere US-Unternehmenssteuern. Mit der um 24% auf 0.99 € erhöhten Dividende ergibt sich aktuell eine Rendite von 1,6%.

Kion war früher Teil der Industriegruppe Linde, eine Vorgängergesellschaft von Dematic gehörte Simens. Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Kion war früher Teil der Industriegruppe Linde (LIN 177.4 -0.45%). Die Vorgängergesellschaft von Dematic gehörte Siemens (SIE 116.72 -0.07%). Kions Börsendebüt war im Juni 2013, ein Jahr nachdem sich Weichai Power aus China mit 25% an dem Konzern beteiligt hatte. Inzwischen haben die Chinesen ihren Anteil schrittweise auf 45% erhöht, zuletzt Anfang Juli.

In diesem Jahr wollen die Deutschen an die erfolgreiche Entwicklung anknüpfen. Der Auftragseingang soll 8 bis 8,5 Mrd. € betragen, für den bereinigten Ebit ist ein Ziel von 770 bis 835 Mio. € definiert, wie das Management Ende April bestätigt hat.

Aktie steckt fest

Mit dem Begriff Tiefstapeln lässt sich umschreiben, wie der Markt Kion bewertet: Die guten Wachstumsaussichten spiegeln sich nicht in der Kursentwicklung. 2018 liegen die Aktien weit hinter dem MDax zurück. Anleger fürchten sich vor Handelsfriktionen und negativen Währungseinflüssen.

Jedoch sind weder eine globale Rezession noch, mit Blick auf die Zerwürfnisse in der EU, ein starker Euro in Sicht. Mit einem geschätzten KGV 2018 von 15 sind Kion Group deutlich günstiger geworden. Anleger dürfen auf eine Wende hoffen, denn Logistik ist ein Wachstumsthema, von dem weiterhin auch Kion profitieren wird.