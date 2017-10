Hot Corner: Start-ups nach der Actelion-Rezeptur

Die Anlehnung an das Muster des erfolgreichen Schweizer Biotech-Unternehmens Actelion (ATLN 273 0%) – inzwischen von Johnson&Johnson übernommen – ist unübersehbar. Man erwerbe die Rechte an einem Medikamentenkandidaten, der aus der Prioritätenliste eines Pharmamultis gefallen ist, und treibe mit Investorengeld alle notwendigen Teststudien bis zur Zulassung des Produkts am Gesundheitsmarkt voran. Genau das versucht die Holding Roivant, die 2017 den Hauptsitz von den Bermudas nach Basel verlegt hat.

» Orascom Development Bereits hat Roivant sechs auf unterschiedliche medizinische Anwendungen spezialisierte Tochtergesellschaften gegründet. Zwei davon sind 2015 bzw. 2016 teilgeöffnet und kotiert worden: Axovant Sciences (AXON 5.88 -6.07%) (Nasdaq: AXON, 663 Mio. $ Marktkapitalisierung) und Myovant Sciences (MYOV 13.5 -3.36%) (Nasdaq: MYOV, 876 Mio. $ Marktkapitalisierung).

Myovant ist bislang gut unterwegs mit Arneimittelkandidaten, die bei hormonellen Störungen helfen sollen. Axovant hingegen erlitt jüngst einen Rückschlag. Testresultate einer Medikamentenhoffnung für Behandlungen wegen Alzheimer sind durchgefallen. Die Aktien korrigierten von 25 auf noch 6 $. Die Verantwortlichen versichern den Anlegern, mit Hochdruck an zwei anderen Substanzen gegen Demenzerkrankungen weiterzuarbeiten.

Hauptexponent der Jungunternehmen ist der 32-jährige Vivek Ramaswamy, der an der US-Universität Harward Biologie studierte und dann in der Hedge-Fund-Branche Fuss fasste. Für seine Geschäftsidee gewann der Jungspund die Unterstützung von erfahrenen Managern, die etwa beim Pharmariesen GSK, als Spitalarzt oder als Goldman-Sachs-Banker Karriere machten. Für Kooperationsabkommen konnten mehrere Big-Pharma-Konzerne gewonnen werden, bspw. Takeda, Merck (MRK 63.51 0.46%) (MRK 94.51 -0.14%), GSK und AstraZeneca.

Aufgefallen ist die Roivant-Gruppe dieses Jahr mit einer Finanzierungsrunde über 1,1 Mrd. $. In der Statistik der Venture-Capital-Branche wird die Transaktion wegen der Basler Hauptsitzadresse Roivants als Schweizer Deal geführt – und als weltweit sechsgrösster Risikokapitalinput des dritten Jahresquartals.

In die Schweiz gelotst worden ist Rawaswamy von der Basler Standortförderung. Der Neuzuzüger begründete im August die Domizilwahl in einer Stellungnahme damit, vom «Talent- und Innovationszentrum Basel profitieren» zu wollen.

Die Venture-Transaktion erlangte auch wegen des Geldgebers Aufmerksamkeit, dem Softbank (Softbank 43.85 -0.11%) Vision Fund. Das mittlerweile 93 Mrd. $ grosse Beteiligungsvehikel steht für eine Zeitenwende, weil damit die etablierten Venture-Fondshäuser umgangen werden. In dem vom japanischen Konglomerat Softbank lancierten Gefäss sind mit Riesenbeträgen die Tech-Unternehmen Apple (AAPL 159.76 -0.44%), Foxconn und Sharp (6753 27.075 -1.47%) sowie die Staatsfonds Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate dabei.

Die 1,1 Mrd. $ Kapitalzufuhr soll die zwei kotierten und die weiteren vier Roivant-Tochterunternehmen voranbringen. Axovant, an der die Holding eine 75%-Kontrollposition hält, konzentriert sich nach dem Produktflop auf zwei andere Wirkstoffkandidaten. Von den von Bloomberg gesammelten neun Analystenmeinungen lauten fünf auf Kaufen.

Für die Myovant-Aktien listet Bloomberg sechs Analystenberichte auf, die alle zu einem positiven Urteil kommen. Die bislang unterschiedliche Entwicklung der beiden Jungunternehmen verdeutlicht die Risiken, mit denen Anleger im Bereich

der Pharmaentwicklung zurechtkommen müssen. Eine Streuung solcher Engagements ist deshalb unabdingbar.