Hot Corner: Staubfreie Zone

Kaum etwas ist eine grössere Verschwendung von Lebenszeit als Staubsaugen. Da ist es naheliegend, diese Tätigkeit einem selbständigen technischen Helfer zu überlassen. So übernimmt auch in Schweizer Haushalten immer öfter ein kleiner, autonomer Roboter den Job. Als klarer Marktführer auf dem Gebiet hat sich iRobot (IRBT 77.14 -1.57%) etabliert (Nasdaq: IRBT, 79.07 $ am Montag, Börsenwert 2199 Mio. $). Das in Bedford im US-Staat Massachusetts beheimatete Unternehmen ist die Referenzmarke unter den Herstellern autonomer Staubsauger.

Das Unternehmen dürfte derzeit mindestens 60% des globalen Marktes beherrschen. Hinzu kommt, dass autonome Staubsauger noch immer wenig verbreitet sind. Erst jeder zehnte US-Haushalt lässt sich den Dreck durch diese App-gesteuerten, sich selbst aufladenden Geräte wegmachen. Das Marktpotenzial ist beträchtlich. Beobachter sehen die Produktkategorie erst ganz am Anfang der Adoptionskurve. Das ruft viele Mitbewerber auf den Plan, etwa Dyson, Ecovacs und Neato. Aber auch Tech-Grössen wie Xiaomi, Panasonic (Panasonic 13.66 -0.62%) oder Samsung (SMSN 1063 0.76%) wollen sich ein Stück des Kuchens sichern. Jüngst wurde bekannt, dass auch Retail-Riese Amazon (AMZN 1730.22 -1.13%) an einem Haushaltsroboter herumtüftelt.

Das Umfeld für die kleine iRobot (Umsatz 2017: 884 Mio. $) wird also rauer. Trotz Umsatzwachstum von 34% im vergangenen Jahr (Betriebsmarge 12%) gaben die Aktien im Februar bei Zahlenvorlage deutlich nach. Der Grund: Im Ausblick bis 2020 geht iRobot von jährlichem Umsatzwachstum von «nur» noch 20% aus. Angesichts neuer Mitbewerber könnten auch die Margen unter Druck kommen. Die Aktien kosteten im Sommer 2017 zeitweise über 107$, nachdem bekannt wurde, dass der Tech-Fonds Softbank (Softbank 38.8 3.73%) einsteigt. Jetzt sind sie noch für unter 80$ zu haben. Das macht die Papiere nicht günstig – aktuelles KGV 40 –, es ist aber ein annehmbarer Preis für das Wachstumsversprechen.

Die starke Marktposition von iRobot ist keine Garantie, aber eine gute Ausgangslage, in der Konsolidierung zu den Gewinnern zu gehören. iRobot-Produkten wird derzeit technisch noch ein gewisser Vorsprung nachgesagt. Viel wichtiger ist, dass iRobot es begriffen hat, sich auch über geschicktes Marketing zu differenzieren, ähnlich wie Apple (AAPL 185.46 -0.56%) mit dem iPhone. Das ist umso wichtiger, als die Eintrittshürden für Mitbewerber nicht besonders hoch sind.

Technologisch ist iRobot kein Pionier. Den ersten autonomen Staubsauger hat Electrolux schon 1996 lanciert, erfolglos. Auch Dyson wagte 2001 einen Versuch, brach die Übung jedoch ab. Erst iRobot schaffte mit der Einführung der Roomba-Linie 2002 den kommerziellen Durchbruch mit zahlbaren Produkten. In der Schweiz sind die Staubroboter derzeit je nach Modell für 350 bis 1000 Fr. zu haben.

Colin M. Angle Bild: Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

Mit fortschreitender Reife der Roomba-Linie hat iRobot das Angebot diversifiziert. Neuere Roboter wie der Braava können glatte Böden feucht aufnehmen und reinigen. Auch diese lassen sich drahtlos in ein Heimnetzwerk mit den Sprachassistenten Alexa oder Google (GOOGL 1169.44 -1.24%) Home einbinden. Damit werden auch die Putzassistenten Teil des smarten Zuhause.