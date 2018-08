Hot Corner: Tuna im Depot

Die Überfischung der Weltmeere ist ein bekanntes Problem. Die Lösung dagegen weniger, da das Fischen seit jeher zum Menschen gehört. Doch gewisse Artenbestände verringern sich drastisch. So der Thunfisch. Er zählt zu den gefährdeten Arten, weil die Nachfrage, gerade aus Japan, immer weiter ansteigt.

Das australische Unternehmen Clean Seas (CSS 0.041 10.81%) (ASX: CSS, Kurs 0.05 austr. $, Börsenwert 85 Mio. austr. $ oder umgerechnet 61 Mio. Fr.) greift dieses Problem auf und befasst sich mit der Zucht von Thunfischen am Spencer Gulf vor den Türen Adelaides. Die unternehmenseigene Fischfarm ist weltweit führend in der vollständigen Aufzucht von Gelbschwanzmakrelen (Seriola lalandi).

Gerade die Thunfischzucht ist besonders schwierig, da sie von einer Vielzahl von exogenen Bedingungen wie beispielsweise der Wasserqualität und Wassertemperatur abhängig ist.

Durchbruch bei der Zucht

Jahrelang hat Clean Seas an einer Lösung für dieses Problem geforscht und mit internationalen Experten zusammengearbeitet. Nach einer langen Entwicklungsphase, damit verbundenen hohen Investitionskosten und einigen Fehlschlägen schafften sie den Durchbruch. Nun züchtet und vertreibt das Unternehmen den in den letzten drei Jahren mehrfach prämierten Hiramasa Kingfish. Er hat auch dieses Jahr den Gold (Gold 1191.23 -0.36%) Award in der Kategorie frischester Fisch und Best-in-Class am Australischen-Food-Award gewonnen.

Der Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktien ist insofern interessant, als dass das Unternehmen vor einigen Monaten eine Kapitalerhöhung durchführte, um die Produktion vergrössern und den Vertrieb ausbauen zu können. Zudem vermeldete Clean Seas für 2018 einen Gewinnsprung auf 3 Mio. austr. $ von 0,2 Mio. im Vorjahr.

Chefköche sind überzeugt

Der Umsatz stieg 2018 um 18% auf 41,7 Mio. austr. $ und das verkaufte Volumen an Fisch um 15% auf 2640 Tonnen. Für das erste Quartal 2019 plant Clean Seas die Erschliessung weiterer Farmgründe, wodurch zusätzliche 4250 Tonnen Kapazität entstehen. Eine Guidance fürs kommende Geschäftsjahr hat das Unternehmen noch nicht abgegeben.

Die zukünftige Fischpopulation stellt für das Unternehmen die wohl grösste Herausforderung dar. Sie gilt es unter allen Umständen gesund zu halten. Das Produkt scheint die Kunden nämlich zu überzeugen. Nach einer durchgeführten Preiserhöhung ist die Nachfrage ungebrochen. Zusätzlich von Bedeutung ist, dass das neue Marketingkonzept von Erfolg gekrönt ist: 42% der persönlich besuchten Chefköche, welche das Produkt noch nicht kaufen, haben angedeutet, zukünftig mit dem Thunfisch zu kochen. Langfristig orientierte Anleger beissen zu und legen sich ein Häppchen auf den Teller.