Hot Corner: Turkish Delight

Wie man sich bettet, so liegt man. Wieso nicht auf einer Matratze aus der Türkei? Der in Istanbul kotierte Konzern Yatas (BIST: YATAS, umgerechnet 154 Mio. Fr. Börsenwert) führt alles im Angebot, was man für einen erholsamen Schlaf und ein wohnliches Zuhause braucht.

Die Wurzeln von Yatas reichen in die Siebzigerjahre zurück: Das Unternehmen begann als Schwammfabrik, baute die Produktpalette dann aber kontinuierlich mit Schaumschwamm- und Federkernmatratzen aus. Später kamen Heimtextilien und Möbel dazu.

Fragmentierter Markt

Mit einem Anteil von rund 1,5% zählt Yatas im stark fragmentierten türkischen Möbelmarkt inzwischen zu den wichtigsten Wettbewerbern. Diverse Trends dürften dem Konzern zugutekommen – so etwa das hohe Bevölkerungswachstum, die fortschreitende Urbanisierung sowie gesellschaftliche Entwicklungen wie steigende Scheidungsraten. Der Grossteil des Möbelgeschäfts wird zurzeit noch von kleinen No-Name-Unternehmen abgedeckt, denen Yatas – dank wachsendem Markenbewusstsein der Konsumenten – längerfristig Anteile abknöpfen dürfte.

Die makroökonomische Lage in der Türkei ist jedoch alles andere als vorteilhaft. Eine massive Währungskrise hat das Land vergangenes Jahr in die Rezession gestürzt, die Arbeitslosigkeit und die Inflation nach oben gehievt sowie ausländische Investoren vertrieben.

Glaubt man den Ökonomen, dürfte das Gröbste aber überstanden sein. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht in der jüngsten Prognose davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt 2019 um 0,3% schrumpfen wird. Bislang wurde mit einem Minus von 2,6% gerechnet. 2020 sollte die Wirtschaft dann wieder auf einen Expansionskurs einschwenken und 1,6% wachsen.

Dividende als Kurstreiber

Das Unternehmen hat es über die vergangenen Jahre geschafft, die operative Effizienz stetig zu steigern. Lag die Marge auf Stufe Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) 2012 noch bei 6,9%, notiert sie inzwischen bei respektablen 15,4%. Laut den Analysten von Oyak Securities dürfte Yatas diesen positiven Trend fortsetzen.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2020 von 7 sind die Aktien günstig. Gemäss Einschätzung von Oyak Securities ist zudem eine positive Kursreaktion zu erwarten, sollte Yatas nach langem Unterbruch wieder mit der Ausschüttung einer Dividende beginnen. Dank sinkenden Kapitalinvestitionen, steigenden freien Cashflows und niedrigerer Verschuldung sei dies ab 2020 plausibel. Bei einer Ausschüttungsquote von 30% entspräche dies zurzeit einer Dividendenrendite von 3,3%.