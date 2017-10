Hot Corner: Turnaround unvermeidlich

Ägyptens gebeutelte Tourismusbranche erholt sich. Davon profitieren auch die Titel von Orascom (ODHN 11.7 14.15%) Development (Marktwert von 370 Mio. Fr.). Die in Altdorf in Uri domizilierte Immobiliengesellschaft, die zu 73% einer Gruppe um den ägyptischen Unternehmer Samih Sawiris gehört, betreibt zurzeit zehn Feriendestinationen in fünf Ländern, wobei der Grossteil ihrer Einnahmen weiter aus Ägypten stammt: Sie hält 85% an der kotierten Orascom Development Egypt, der insbesondere auch die Ferienstadt El Gouna am Roten Meer angehört. Diese Vorzeigedestination bildet den Ursprung der Orascom Gruppe und ist ihr wichtigstes Entwicklungsprojekt.

» Xylem Auch sie litt unter den jüngeren Turbulenzen in Ägypten. Sie begannen mit dem Ausbruch des Arabischen Frühlings Ende 2010. Im Oktober 2015 folgte der Absturz eines russischen Passagierflugzeugs über dem Sinai, der als Terroranschlag gewertet wurde, sodass Russland den Flugverkehr nach Ägypten verbot und andere Nationen Reisebeschränkungen verhängten. Ende 2016 wertete das ägyptische Pfund massiv ab, als die Zentralbank den Kurs freigab. Das traf Orascom Development Egypt, deren Schulden zu vier Fünftel auf Dollar und Euro lauteten.

Nun gewinnt Ägyptens Tourismuswirtschaft an Boden: Sie hat die Einnahmen im Quartal per Ende Juni gegenüber Vorjahr verdreifacht – auch wenn das Niveau auf Jahresbasis gesehen nicht mal halb so hoch ist wie vor dem Arabischen Frühling. In La Gouna erhöhte sich die Auslastung der Hotels im ersten Halbjahr von 51 auf 73%. Die Titel von Orascom Development Egypt haben in diesem Jahr nun bereits über 180% zugelegt; die Analysten von Prime Research und Pharos haben sie in jüngeren Studien zum Kauf empfohlen, auch mit dem Hinweis auf «einen unvermeidlichen Turnaround».

In diesem Sog hat sich der Kurs der Mutter, Orascom Development, die mit 49% am Projekt Andermatt Swiss Alps beteiligt ist und vier weitere Destinationen in Entwicklung hat, heuer rund 90% erholt. Wenn sich die Erholung des ägyptischen Tourismus fortsetzt, werden die Aktien weiter an Boden gewinnen.