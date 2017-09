Hot Corner: Überrollt

Die Watch von Apple (AAPL 159.345 0.43%) hat für Fossil den perfekten Sturm ausgelöst. Seit Vorstellung der ersten Smartwatch des Hightech-Konzerns haben die Aktien Fossil (FOSL 9.11 1%) (Nasdaq: FOSL, Kurs: 8.46 $, Marktwert 411 Mio. $) 90% eingebüsst. Kein Wunder, vertreibt das US-Unternehmen doch neben Schmuck, Handtaschen oder Lederwaren unter bekannten Marken auch Modeuhren – genau in dem Preissegment, in dem sich Apple Watch & Co tummeln. Hilfe verspricht sich Fossils Management von einer Offensive an eigenen smarten Zeitmessern.

» Solaredge Zur Fossil Group, die selbst weltweit 550 Läden unterhält, gehören eigene Marken wie Fossil, dazu Misfit, Skagen oder Zodiac. Zudem vertreibt sie Produkte unter Lizenz für Adidas (ADS 194.45 -1.24%), Armani, Burberry, Michael Kors oder Diesel. Im ersten Halbjahr machte sie 1,2 Mrd. $ Umsatz – mehr als drei Viertel davon kamen durch Uhren zustande.

Auf der Baselworld im Frühjahr kündigte sie an, 2017 unter vierzehn ihrer Marken mehr als 300 Uhrenmodelle, die mit dem Smartphone verbunden sind, auf den Markt zu bringen. Darunter sind Hybridmodelle, die klassischen Analoguhren ähneln, aber dank Bluetooth-Funkverbindung auch auf Nachrichten vom Handy hinweisen – und Smartwatches mit berührungsempfindlichem Display, die es mit der Apple Watch aufnehmen. Hier setzt Fossil auf ähnliche Technik im Inneren und einheitlich die Uhrensoftware Android Wear von Google (GOOGL 933.4 0.39%).

Armbanduhren der Fossil Group sind in einem Schaufenster in London ausgestellt. Sie bewegen sich in einem ähnlichen Preissegment wie die Apple Watch. Bild: Jason Alden/Bloomberg

Bislang greift der Gegenangriff kaum. Das Wachstum der schlauen Uhren habe die sinkende Nachfrage nach klassischen Zeitmessern nicht kompensiert, hiess es bei Bekanntgabe der Quartalszahlen. Man glaube jedoch daran, dass Hightech am Armband für viele Kunden wichtig sei, sagte Fossil-CEO Kosta Kartsotis. Die Wearable-Strategie habe das Zeug dazu, «den gegenwärtigen Gegenwind in Rückenwind zu drehen». Das hielt die Aktien nicht davon ab, nach Präsentation des Zahlenkranzes ein Viertel zu verlieren. Auch wegen des unerwarteten Abgangs des Finanzchefs.

Seither haben sich die Valoren wenig erholt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für nächstes Jahr erreicht 10. Rivale Swatch kommt auf 23. Im zweiten Quartal ging jede zweite Smartwatch mit Apfel-Logo über den Ladentisch, auf Platz zwei mit 11% Anteil folgte Samsung (Samsung 0 0%). Fossil kam in der Statistik der Marktforscher von IDC mit knapp 5% vor. Profitieren könnten alle Anbieter davon, dass Fitnessarmbänder weniger gefragt sind. Die Klientel greift vermehrt zur Smartwatch.

Anfang Juli hatte die Fossil Group liquide Mittel von 320 Mio. $. Der freie Cashflow betrug 134 Mio. $. Der Trend ist rückläufig, aber dem Unternehmen bleibt Spielraum, sich aus der Misere zu befreien. CEO Kartsotis will das traditionelle Uhrengeschäft beleben und die Wearable-Sparte voranbringen. Gelingt das, könnten sich die Titel erholen.