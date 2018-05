Hot Corner: Eine Wette auf das Glücksspiel

Die vergangenen Tage brachten für die britischen Glücksspielanbieter schlechte Neuigkeiten. Die dorti­ge Wettspielkommission hat durchgesetzt, dass der maximale Einsatz bei Automaten auf 2 £ (rund 2.75 Fr.) limitiert wird – zuvor durften die Briten alle zwanzig Sekunden 100 £ einsetzen. Der Entscheid schickte die Glücksspielaktien auf Talfahrt.

Nur bei einem Vertreter zeigten sich die Anleger unbeeindruckt. Paddy Power Betfair (London: PPB; Kurs 8445 p, Börsenwert 7,1 Mrd. £) setzte selbst am Tag der Hiobsbotschaft den Aufwärtstrend fort. Getrieben werden die Titel von einem anderen regulatorischen Entscheid. Ebenfalls vor wenigen Tagen hat das höchste US-Gericht das seit 1992 herrschende Verbot von Sportwetten in den USA aufgehoben. Das kommt Paddy Power Betfair entgegen, weil es bereits seine Fühler Richtung Nordamerika ausgestreckt hat. Analysten räumen dem Unternehmen gute Chancen ein, in den USA einen substanziellen Marktanteil für sich zu beanspruchen. Zudem verkleinert die geographische Ausweitung seine Abhängigkeit vom britischen Markt.

Im Übrigen ist das Unternehmen nicht so stark angewiesen auf die stationären Wett- und Glücksspielhallen, die über ganz Grossbritannien verteilt sind. Vor drei Jahren fusionierte Paddy Power, einer der klassischen Glücksspielanbieter, mit der Wettplattform Betfair. Deren Name, übersetzt «faires Wetten», stammt daher, dass nicht Buchmacher die Wettkonditionen stellen, sondern die Wetter selber. Damit werden die hohen Margen der «Bookies», wie die Buchmacher im Jargon genannt werden, umgangen. Betfair beansprucht dafür bei jeder Wetttransaktion eine Kommission. Dieses Modell geht bis heute auf.

Mit einem Marktwert von mehr als 7 Mrd. £ gehört Paddy Power Betfair zu den grössten Unternehmen des Landes und ist im Leitindex FTSE 100 gelistet. Derzeit sind die Titel vernünftig bewertet, mit dem 16-Fachen des geschätzten Gewinns für 2018. Hält der Fluss an positiven Nachrichten an, ist eine Rückkehr zum Allzeithoch von fast 11 000 p aber denkbar. Dies entspräche einem Kurspotenzial von gut 30%. Immerhin stehen bald die Fussball-Weltmeisterschaften auf dem Programm, was die Wettbereitschaft – nicht nur bei den Briten – weiter anheizen dürfte. Ebenfalls kaum eingepreist ist das Potenzial, das der US-Markt bietet. Denn noch ist offen, wie die Bundesstaaten das Gerichtsurteil umsetzen werden.

Dies ist zugleich auch das grösste Risiko: Nur wenige Bereiche sind ähnlich stark reguliert wie der Glücksspielmarkt. Die jüngsten Entscheide zeigen, wie wegweisend diese für die Kursentwicklung sind. Die Titel eignen sich nur für mutige Anleger, die grössere Kursschwankungen ertragen können.