Hot Corner: Untendurch und hoch hinaus

Das Palmarès des französischen Baukonzerns Eiffage (FGR 100.45 -0.1%) liest sich wie eine Architektur- und Ingenieurhitparade: Der Viadukt von Millau in Südfrankreich, der Tunnel unter dem Ärmelkanal, die Louvre-Pyramide in Paris zählen dazu. Und vielleicht gibt es bald ein weiteres Highlight: Der umstrittene Hotelturm im bündnerischen Vals, wenn Remo Stoffel denn seine auch schon à la française «femme de Vals» genannte Vision umsetzen kann. Das Szenario ist nicht unrealistisch, nachdem Stoffel die Generalunternehmung Priora an die Franzosen verkauft hat. Eiffage (Euronext Paris, FGR, Kurs: 100.20 €, Marktkapitalisierung 9,82 Mrd. €) gehört zu den grossen Baukonzernen in Europa.

15 Mrd. € Umsatz bringt die Gesellschaft mit 65‘000 Mitarbeitenden gesamthaft auf die Waage. Allein das zweitgrösste Segment Construction ist mit 3,7 Mrd. € rund elfmal grösser als Priora, die mit 450 Mitarbeitenden umgerechnet 340 Mio. € Umsatz erzielt.

Zweimal Schweiz

Was Eiffage für die einvernehmlich übernommene Schweizer Gesellschaft bezahlt hat, ist nicht bekannt. Priora ist nach dem Westschweizer Installationstechnikunternehmen Yerly Group die zweite Akquisition der Franzosen in der Schweiz in kurzer Zeit.

Der Kauf passt in die Strategie von Eiffage Construction, in Europa zu wachsen. Das Segment verzeichnete 2017 ein Umsatzwachstum von 2,3%. Grund für die unterdurchschnittliche Zunahme war der Abschluss eines Projekts für ein Einkaufszentrum im polnischen Posnan.

Fokus Infrastruktur

Das Bauwesen ist nur einer von vier Konzernpfeilern von Eiffage. Allgemeiner Strassenbau, Kunstbauten wie Viadukte und Spezialitäten im Metallbau wie Windkraftanlagen machen den Bereich Infrastruktur aus. Er ist mit 4,7 Mrd. € Eiffages grösster Umsatzträger. Er stammt von Projekten, die auch in Afrika, Amerika und der Golfregion angesiedelt sind. Trotz einer deutlichen Ergebnissteigerung weist die Sparte aber auch die geringste Profitabilität im Konzern aus.

Eiffage Energiesysteme (3,8 Mrd. € Umsatz, 4,2% Ebit-Marge) ist ähnlich gross wie die Bausparte und zählt die öffentliche Hand und die Industrie zu ihren Kunden. Über das vierte Standbein Concessions, Betrieb und Unterhalt von Infrastrukturbauten wie Autobahnen, ist Eiffage vor allem in Frankreich, aber auch in Westafrika aktiv. Der kleinste Bereich steht für 2,7 Mrd. € Umsatz, er ist aber mit 48,1% Marge der mit Abstand rentabelste.

Pralle Auftragsbücher

Die Auftragsbücher Eiffages sind gut gefüllt, dazu kommt der Umsatz aus den jüngsten Akquisitionen – neben Priora sind dies Kropman in den Niederlanden und Teile von Saipem (SPM 3.32 -2.35%) France. Das Management erwartet entsprechend erneut ein Umsatzwachstum. Eine Ertragsprognose macht der Konzern nicht. 2017 gelang eine leichte Ausweitung der Ebit-Marge von 11,4 auf 11,5%.

Mittelfristig dürfte Eiffage von grossen Verkehrsprojekten in Paris wie beispielsweise dem Bau neuer Metrolinien profitieren. Finanziell ist der 1993 aus einer Fusion entstandene Konzern mit 2,3 Mrd. € Liquidität und 1 Mrd. € unbenutzter Kreditlinie zudem gut gerüstet, auch wenn es darum geht, weitere externe Wachstumsschritte einzuleiten.

Analysten gehen weitgehend von einer positiven Entwicklung von Eiffage aus. Gut 60% empfehlen die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 für das laufende Jahr bzw. 14 für 2019 bewerteten Titel zum Kauf. Sie erwarten die Valoren in zwölf Monaten 10 bis 18% über dem aktuellen Aktienkurs.